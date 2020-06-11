Türkiye Varlık Fonu 20 maden sahasını devraldı, 'Maden Holding' kurmaya hazırlanıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, 20 değerli maden sahasını bünyelerine kattıklarını belirterek büyük bir maden holding oluşturmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Dünya gazetesinin haberine göre Zafer Sönmez, büyük bir linyit yatağı olan Afşin-Elbistan C segmentini aktive etmek için fiili olarak çalıştıklarını aktardı.

Sönmez, 2018 konsolide denetimine göre Türkiye Varlık Fonu’nun sermaye toplamının yaklaşık 33 milyar dolar olduğu bilgisini de verdi.