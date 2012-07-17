Türkiye uzun menzilli füze alımını erteledi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın yeni binasında gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü. Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar ve kuvvet komutanlarının katıldığı toplantıda, uzun menzilli füze alımı için yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantının ardından yaklaşık 4 milyar dolara mal olacak uzun menzilli füze ihalesinin ertelenmesine karar verildiği açıklandı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında alınan karara göre, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında alınan tekliflerin iyileştirilmesine yönelik olarak, Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yüklenici adaylarıyla görüşmelere devam edilecek ve elde edilecek sonuçlar Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne sunulacak.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısının ardından Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz imzalı yazılı basın açıklaması yapıldı.

Toplantıda alınan kararlara yer verilen açıklamaya göre, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından teklif değerlendirme çalışmaları tamamlanan projelerde yüklenici firmalarla sözleşme imzalamak üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığı yetkili kılındı.

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında alınan tekliflerin iyileştirilmesine yönelik Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yüklenici adaylarıyla görüşmelere devam edilmesine ve elde edilecek sonuçların Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne sunulmasına karar verildi.

Türkiye'nin uzaydan daha fazla istifade edebilmesi maksadıyla uydu fırlatma merkezi kurulumu projesinin başlatılmasının da kararlaştırıldığı toplantıda, şu kararlar alındı: 'ANKA İnsansız Hava Aracının daha uzun menzil ve yük taşıma kapasitesine sahip Turbo-Prop Motorlu versiyonunun ön tasarım faaliyetleri için TUSAŞ firması ile sözleşme görüşmelerine başlanması; Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi Projesi kapsamında tasarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş ile sözleşme görüşmelerine başlanması; Sahil Güvenlik SAR-33 Botu Modernizasyonu Projesi kapsamında İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlanması; Denizaltı Dalış Simülatörü Projesi kapsamında HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş ile sözleşme görüşmelerine başlanması; Yavuz sınıfı fırkateynlerine Milli Elektronik Harp Sistemi geliştirilmesi maksadıyla ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlanması.' Toplantıda ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçları doğrultusunda yurt içi geliştirme yoluyla tedariki planlanan silah, sistem ve platformlar için alt sistem ve malzeme geliştirilmesini hedef alan muhtelif Ar-Ge projelerinin ilgili sanayi kuruluşları ve üniversitelerin katılımı ile başlatılması kararı da alındı.

Açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen 5 adet hafif sınıf helikopter ihtiyacının Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı için Bell Helicopter firması ile imzalanmış mevcut sözleşme kapsamında tedariki hususunda müsteşarlık yetkilendirildi.

Ayrıca, İcra Komitesi Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı ikinci pist inşaatının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tarafından yapılmasını temin amacıyla gerekli işlemlere Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından başlanmasına karar verdi.

Yerli sanayi kuruluşlarının nitelikli ürün geliştirme faaliyetlerine ve teknolojik altyapılarını iyileştirme süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla bir teşvik-kredi sistemi kurulması hususunda müsteşarlığa yetki verildi.

Açıklamaya göre, İcra Komitesi bunlara ek olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelişen ihtiyaçları çerçevesinde; Özel Kuvvetler Helikopter Modernizasyonu, CN-235 Aviyonik Modernizasyonu, Lojistik destek gemisi tedariki için gerekli proje faaliyetlerinin başlatılmasına karar verdi