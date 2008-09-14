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Spor

Türkiye Ukrayna'da güldü

Türkiye, 2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemeleri C Grubu'ndaki dördüncü maçında Ukrayna'yı deplasmanda 86-64 yendi.

14 Eylül 2008 03:00


Türkiye, 2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemeleri C Grubu'ndaki dördüncü maçında Ukrayna'yı deplasmanda 86-64 yendi. Oynadığı dört maçı da kazanan ay-yıldızlılar, grup liderliği yolundaki önemli bir engeli daha geride bıraktı.


2009 Avrupa Şampiyonası elemeleri C Grubu'nda Türkiye, dördüncü maçında deplasmanda Ukrayna'yı 86-64 mağlup ederek grup liderliğini ve galibiyet serisini sürdürdü.

Karşılaşmaya istediği gibi başlangiç yapamayan Türkiye, ilk 5 dakikalık bölümü 12-5 geride geçti. Hücumda Hidayet Türkoğlu'nun devreye girmesiyle maça ortak olan Türkiye çeyreğin son 2 dakikasına girilirken skora 16-16 eşitlik getirdi. Hidayet Türkoğlu'nun serbest atışlardan bulduğu sayı ile 17-16 öne geçti ve ilk çeyrek aynı skorla sona erdi.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, üç sayı çizgisinin gerisinden isabetli şutlar kullanan Ukrayna, ilk 5 dakika içinde 25-24 öne geçti. Ersan İlyasova'nın sayılarıyla oyun ağırlığını koymaya başlayan ay-yıldızlılar skoru 27-33'e getirerek farkı 6 sayıya çıkardı. Kalan bölümde oyunu kontrol eden Türkiye soyunma odasına da 40-34 üstün gitti.

Türkiye'de Ender Arslan 11 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Hidayet Türkoğlu, Kerem Gönlüm ve Kerem Tunçeri 5'er sayıyla katkı yaparken, Ersan İlyasova'da 4 sayı – 3 ribauntla oynadı.

İkinci yarıya üst üste basketlerle başlayan Türkiye, üçüncü çeyreğin sonuna 6.5 dakika kala skoru 49-38'e getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Engin Atsür'ün hücumda devreye girmesiyle farkı giderek açan ay-yıldızlılar, farkı 17 sayıya kadar çıkarttı ve son çeyreğe de 67-50 önde başladı.

Son çeyreğe 9-0'lık seriyle giren Türkiye, farkı 20 sayının üzerine taşıdı. Bu dakikadan sonra rahat bir oyun sergileyen ay-yıldızlılar, skoru 84-57'ye gerirerek farkı 27 sayıya kadar çıkardı ve maçı 86-64'lük skorla kazanarak dördüncü galibiyetine ulaştı.

Kerem Gönlüm 17 sayı - 6 ribaunt - 2 asistlik performansıyla Türkiye'nin en skorer ismi olurken, Ender Arslan 13 sayı, Hidayet Türkoğlu 11 sayı - 3 ribauntla, Kerem Tunçeri de 10 sayıyla oynadı.

Ukrayna'da 22 sayı - 4 asist - 3 rübauntla karşılaşmayı tamamlayan Kryvychy maçın en skorer oyuncusu olurken, Lishchuk 14 sayı - 8 ribaunt - 3 asistle ön plana çıktı. Agofanov ise, 7 sayı - 5 ribauntla katkı yaptı.

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