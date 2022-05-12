Türkiye, Ukrayna'da "diyalog kanallarının açık tutulması" çağrısında bulundu

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin Ukrayna özel oturumunda, barışçıl çözüm için taraflar arası diyalog kanallarının açık tutulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Oturumda Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, "Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna'ya yönelik BM Sözleşmesi'ni delen askeri saldırıları Türkiye'nin reddettiği belirtilerek, "Çatışmaların Ukrayna ve dünya nezdindeki uzun dönemli etkilerinden endişeliyiz. Uluslararası camia, bu tür bölgesel ve küresel zorlukların olası risklerini kaldıracak durumda değildir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Asla kabul edilemez"

Başkent Kiev, Buça ve Mariupol'deki insani duruma dair görüntülerin dehşet verici olduğu kaydedilen açıklamada, "Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz. masum siviller ve sivil altyapıların hedef alınması asla kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Sivilleri hedef alanlardan bağımsız soruşturma çerçevesinde hesap sorulması gerektiği aktarılan açıklamada, "İnsani durumun düzelmesi ve barışçıl çözüm sağlanması için diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin barışın sağlanması için çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.