-TÜRKİYE UÇAK TRAFİĞİNDE YİNE BİRİNCİ ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Türkiye, geçen ay eklediği ilave trafikle Avrupa hava sahasına trafik ekleyen ülkeler arasındaki birinciliğini yine korudu. Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Temmuz 2011 uçak ve yolcu trafiği istatistiklerine yer verildi. Buna göre, geçen ay ülke genelindeki iç hat uçak trafiği bir önceki yılın temmuz ayına göre, iç hatlarda yüzde 20,1 artışla 58 bin 289 oldu. Dış hat uçak trafiği ise yüzde 7,7 artışla 54 bin 938, toplam uçak trafiği ise yüzde 13,8 artışla 113 bin 227 oldu. Temmuz ayında Türkiye hava sahasından üst geçiş yapan uçakların sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalışla 25 bin 553 olarak gerçekleşti. Türkiye, Avrupa hava sahasına temmuz ayında eklediği üst geçişler hariç 238 ilave trafik ile Avrupa hava sahasına trafik ekleyen ülkeler arasındaki birinciliğini yine korudu. Havalimanı ve havaalanlarından geçen ay toplam 13 milyon 963 bin 366 yolcu hizmet alırken, geçen yılın aynı ayına göre yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 16,6 artışla 6 milyon 18 bin 530, dış hatlarda yüzde 11,2 yükselişle 7 milyon 944 bin 836 oldu. Geçen ay 6 milyon 206 bin 832 yolcu Antalya, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından seyahat etti. Dış hat yolculukların yüzde 78'i yine bu üç havalimanından gerçekleşti. Türkiye geneli dış hat yolcusu yüzde 14,2 artışla 32 milyon 40 bin 298'e, iç hat yolcusu yüzde 16,5 yükselişle 33 milyon 469 bin 17'ye, toplam yolcu ise yüzde 15,4 artışla 65 milyon 509 bin 315'e ulaştı.