Türkiye UAEK Yönetim Kurulu’nda

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Genel Kurul toplantısının dünkü oturumunda, Türkiye'nin yönetim kurulu üyeliği resmen ilan edildi.



Yönetim kurulunun yeni üyelerinin resmen ilan edilmesinin ardından basına açıklama yapan Türkiye heyeti başkanı büyükelçi Ahmet Ertay, Türkiye'nin, 2 yıl süreyle UAEK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini söyledi. Ertay, "UAEK Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlarda etkili olma fırsatı yakaladığımız için üyeliğimizin önemli olduğunu" belirtti.



Kuzey Kore'ye 'NPT'ye dön' çağrısı



Bu arada UAEK 52. Genel Kurul toplantısında ABD, Avustralya, Kanada ve Japonya ile kimi Batılı ülkelerin, Kuzey Kore'yi Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) geri dönmeye çağıran" karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.



Kuzey Kore'ye, nükleer tesislerini UAEK denetimlerine açması çağrısı da yapılan karar tasarısında, nükleer programına ilişkin sorunun çözümü için altılar grubuyla görüşmeleri sürdürmesi tavsiye ediliyor. Karar tasarısına, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu UAEK üyesi toplam 42 ülke de destek imzası verdi.



Kuzey Kore yönetimi, kendisinin de yer aldığı ABD, Rusya, Çin, Japonya ve Güney Kore'den oluşan altılar grubuyla yaptığı görüşmelerden "sonuç alamadığını" belirterek, geçen günlerde nükleer tesislerindeki UAEK denetim mühürlerini sökmüş ve Yongbyon Nükleer Santrali'ne yeniden yakıt yükleyeceğini bildirmişti.