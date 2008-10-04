T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türkiye UAEK Yönetim Kurulu’nda

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Genel Kurul toplantısında Türkiye'nin yönetim kurulu üyeliği resmen ilan edildi

04 Ekim 2008 03:00

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Genel Kurul toplantısının dünkü oturumunda, Türkiye'nin yönetim kurulu üyeliği resmen ilan edildi.

Yönetim kurulunun yeni üyelerinin resmen ilan edilmesinin ardından basına açıklama yapan Türkiye heyeti başkanı büyükelçi Ahmet Ertay, Türkiye'nin, 2 yıl süreyle UAEK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini söyledi. Ertay, "UAEK Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlarda etkili olma fırsatı yakaladığımız için üyeliğimizin önemli olduğunu" belirtti.

Kuzey Kore'ye 'NPT'ye dön' çağrısı

Bu arada UAEK 52. Genel Kurul toplantısında ABD, Avustralya, Kanada ve Japonya ile kimi Batılı ülkelerin, Kuzey Kore'yi Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) geri dönmeye çağıran" karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

Kuzey Kore'ye, nükleer tesislerini UAEK denetimlerine açması çağrısı da yapılan karar tasarısında, nükleer programına ilişkin sorunun çözümü için altılar grubuyla görüşmeleri sürdürmesi tavsiye ediliyor. Karar tasarısına, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu UAEK üyesi toplam 42 ülke de destek imzası verdi.

Kuzey Kore yönetimi, kendisinin de yer aldığı ABD, Rusya, Çin, Japonya ve Güney Kore'den oluşan altılar grubuyla yaptığı görüşmelerden "sonuç alamadığını" belirterek, geçen günlerde nükleer tesislerindeki UAEK denetim mühürlerini sökmüş ve Yongbyon Nükleer Santrali'ne yeniden yakıt yükleyeceğini bildirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24