-TÜRKİYE: TUTUKLULUK SÜRESİ UZATILSIN ROMA (A.A) - 22.07.2010 - Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki üst düzey isimlerinden biri olduğu gerekçesiyle Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Nizamettin Toğuç İtalya'da yakalanmasının ardından yarın Venedik İstinaf Mahkemesinde hakim huzuruna çıkarılacak. Toğuç'la ilgili iade talebini İtalyan makamlarına bugün sözlü olarak ileten Türkiye'nin, yarın iade dosyasını da Adalet Bakanlığına resmen teslim edeceği öğrenildi. Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği yetkililerinden Maslahatgüzar Semih Lütfü Turgut, Toğuç'un iadesi için hazırlanan dosya ve resmi evrakı yarın İtalya Adalet Bakanlığına bizzat iletecek. Türkiye'nin, Toğuç'un durumunu ele alacak olan Venedik İstinaf Mahkemesinden, iade dosyasıyla ilgili işlemleri tamamlama amacıyla hakkında uluslararası yakalama emri bulunan zanlının ihtiyati tutukluluk halinin 40 gün uzatılmasını isteyeceği de öğrenildi. Buna karşılık Toğuç'un İtalyan avukatları Arturo Salerni ve Mario Antonio Angelelli ise müvekkillerinin serbest bırakılmasını isteyecek. Abdullah Öcalan'ın da avukatlığını yapmış olan Salerni, yarınki duruşmada Venedik İstinaf Mahkemesinden müvekkili hakkındaki ihtiyati tutuklama kararının iptalini talep edeceklerini belirterek, ''Hollanda vatandaşı olan müvekkilim Toğuç'un kaçma tehlikesi yok. Kendisinin yakalanması, tümüyle Türkiye'nin Ankara ve Diyarbakır mahkemelerince çıkarılmış uluslararası yakalama emriyle alakalı bir konudur. İtalya'da işlediği herhangi bir suç yok. Dolayısıyla kendisinin salıverilmesini ya da en azından tutuksuz yargılanmasını isteyeceğiz'' diye konuştu. Avukat Salerni, Türkiye'nin iade talebine müvekkilinin olumsuz yanıt vereceğini de kaydetti. Türkiye'de milletvekilliği de yapmış olan, 1994'ten bu yana Avrupa'da yaşayan, Hollanda'dan önce siyasi sığınma, ardından da vatandaşlık almış olan Toğuç, halen PKK sempatizanlığıyla bilinen Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonunun başkanlığını da yürütüyor.