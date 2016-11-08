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Spor

Türkiye turundaki Fransız bisikletçiyi öldürene sadece para cezası!

Para cezasının 24 taksite bölünmesi kararlaştırıldı

08 Kasım 2016 21:06

Bisikleti ile 40 ülke dolaşan ve Türkiye turunda araba çarpması sonucu ölen Fransız bisikletçi Christian Jean Auguste Niaffe’in davası bugün sonuçlandı. Marmaris 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Sanık N.K. taksirle insan öldürme suçundan kazada asli ve tam kusurlu olması dikkate alınarak 5 yıl hapis cezası aldı ancak cezası 38 bin para cezasına çevrildi.

Ne olmuştu?

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre, bisikleti ile dünya turuna çıkan Fransız bisikletli Christian Jean Auguste Niaffe 40 ülke dolaştıktan sonra Türkiye’ye gelmişti. 

Muğla’dan Marmaris’e emniyet şeridini kullanarak gitmekte olan Niaffe’e bir araç arkadan çarpmış ve ölümüne sebep olmuştu. 

Yaşanan olayın ardından Marmaris 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması geçtiğimiz günlerde yapıldı. Mahkeme sanık sürücüye önce, “taksirle adam öldürme” suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Ancak cezada indirime giden mahkeme, “Sanığın sosyal ilişkileriyle cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri lehine” gerekçesiyle cezayı 4 yıl 2 aya indirdi.

Verdiği bu cezayı da para cezasına çeviren mahkeme, sanığa günlüğü 25 TL’den 38 bin TL para cezası verdi. Cezanın 24 eşit taksitle ödenmesine karar veren mahkeme, sanığın parayı ödememesi halinde cezasın, hapse dönüştürüleceğini kararında belirtti. Ayrıca sanığın ehliyetine de 1 yıl süre ile el koyuldu. Dava kapsamında mahkemeye ulaşan iki bilirkişi raporunda da sanık tam ve asli kusurlu bulunurken, Niaffe ise kusursuz bulunmuştu. 

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