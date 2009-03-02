Türkiye tüp bebekte dünyaya açılıyor

Tek embriyo transferi hedefleniyor

Sperm seçim yöntemleri geliştirilecek

Türk Maya Tüp Bebek Merkezi, ABD’de bulunan ileri yardımcı üreme teknikleri konusunda dünya lideri olan Cleveland Clinic Üreme Sağlığı Merkezi ile bilimsel işbirliği anlaşması imzaladı. İşbirliği ile daha kaliteli sperm ve daha kaliteli embriyo için çalışmalar yapılacak. Ayrıca, çoğul gebelikleri önleme yollarından biri olan tek embriyo transferi üzerinde de çalışmalar yapılacak.İşbirliği anlaşmasının imzalandığı Sheraton Otel’de düzenlenen basın toplantısına Cleveland Clinic Üreme Sağlığı Direktörü Prof.Dr. Ashok Agarwal, Maya Tüp Bebek Merkezi Direktörü Op. Dr. Osman Denizhan Özgün ve Embriyolog Dr. Enver Kerem Dirican katıldı.Maya Tüp Bebek Merkezi Direktörü Op. Dr. Osman Denizhan Özgün, işbirliği ile her iki kurum arasında bilgi ve teknoloji paylaşımı sağlanarak kısır çiftlerin daha yüksek standartlarda tedavi uygulamalarına ulaşmayı hedeflediklerini söyleyerek, “Oluşturulacak olan bilimsel çalışmalar ve ar-ge projeleri ile kısırlığın gerek teşhisinde gerekse tedavisinde yeni ve ileri tekniklerin geliştirilmesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Op. Dr. Özgün, öncelikle daha başarılı ve sağlıklı bir gebeliği hedefleyen single(tek) embriyo transferini gerçekleştirmeyi ve erkek kısırlığı üzerine gerçekleştirdikleri çalışmaları daha da ilerletmeyi planladıklarını ifade etti. İşbirliği ile Cleveland’da uygulanan ve Türkiye’de uygulanmayan yeni tekniklerin merkezlerinde uygulanacağını bildiren Op. Dr. Özgün, “Karşılıklı alınacak sonuçlar ülkemizde ve tüm dünyada üreme sağlığına katkıda bulunacaktır. Bu uygulamalar sonucunda üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinin başarı oranları artacaktır” dedi.Cleveland Clinic Üreme Sağlığı Direktörü Prof.Dr. Ashok Agarwal ise, işbirliği ile her iki merkezin de hekimlere kısırlığın teşhis ve tedavisinde yardımcı olacak olan bilimsel ve araştırma-geliştirme projelerinde ortak hareket edeceklerini söyledi. Elektif tek embriyo transferi stratejisinin etkinliğini arttırmak için birlikte çalışacaklarına işaret eden Prof. Dr. Agarwal, “Üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinin başarısını artırmak için sperm seçim yöntemlerinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Bunların yanında, başta metabolomik incelemeler ve oksidatif stres göstergeleri olmak üzere spermlerde ve embriyolarda çeşitli biyokimyasal ve genetik araştırmalar yürüteceğiz” diye konuştu.