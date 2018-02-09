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Spor

Türkiye Triatlon Federasyonu'nda sular durulmuyor

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) - Türkiye Triatlon Federasyonu eski Başkanı Hamdi Güneş, federasyonu 277 bin TL zarara uğrattığı gerekçesiyle 1 yıl ceza aldı Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulu, 03

09 Şubat 2018 14:59

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) - Türkiye Triatlon Federasyonu eski Başkanı Hamdi Güneş, federasyonu 277 bin TL zarara uğrattığı gerekçesiyle 1 yıl ceza aldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulu, 03.02.2018 tarihli 2017/006 Esas-2018/3 kararı ile, federasyonu 277 bin 508.47 TL zarara uğrattığı gerekçesiyle Türkiye Triatlon Federasyonu eski Başkanı Hamdi Güneş\'e 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi. 
2014-2016 yıllarında Türkiye Triatlon Federasyonu\'nda başkanlık yapan Hamdi Güneş, teftiş kurulunun yapmış olduğu inceleme sonrasında, federasyon adına alınan hatlarla ilgili faturaları mevzuatlara aykırı bir şekilde ödeyerek federasyonu 277 bin 508.47 TL zarara uğrattığı gerekçesiyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. Hamdi Güneş, 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldığı için 5 yıl federasyonun hiçbir biriminde görev alamayacak ve başkanlığa tekrar aday olamayacak.

(FOTOĞRAFLI)
 

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