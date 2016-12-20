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Bilim / Teknoloji

Türkiye Tor'u yasakladı

Tor Browser ile erişilen Tor Ağı, kullanıcıyı dünya üzerindeki birçok noktadaki farklı bilgisayarlar üzerinden geçiren bir bağlantı sağlıyor.

20 Aralık 2016 17:29

Türkiye’deki kullanıcılar artık, yasal olarak Tor ağını kullanamayacaklar.

Turkey Blocks’un duyurduğu engel, kısa bir süre sonra dünyanın önde gelen teknoloji haber platformu Engadget’ta haber olarak kendisine yer buldu.

shiftdelete.net’in aktardığına göre, Tor Browser ile erişilen Tor Ağı, kullanıcıyı dünya üzerindeki birçok noktadaki farklı bilgisayarlar üzerinden geçiren bir bağlantı sağlıyor.

Yani VPN servisinde olduğu gibi düny’nın belli bir noktasındaki sunucudan değil de, birçok farklı bölgedeki birçok farklı bilgisayarlar üzerinden erişim sağlıyor.

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