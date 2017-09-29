Türkiye toplam 84.59 milyar dolar dış borç faizi ödeyecek

İstanbul, 29 Eylül (DHA) - Hazine Müsteşarlığı\'nın verilerine göre, Türkiye, milli gelirinin yarısını aşan dış borçları için toplam 84.59 milyar dolar faiz ödeyecek.

Türkiye, bundan sonra alınacak borçların dışında, mevcut dış borç profiline göre;

- bu yıl sonuna kadar, 4 milyar 354 milyon doları faiz olmak üzere, toplam 46 milyar 67 milyon dolar dış borç ödeyecek.

- 2018 yılında 9 milyar 438 milyon doları faiz olmak üzere, toplam 64 milyar 787 milyon dolar dış borç ödeyecek.

- 2019 yılında 9 milyar 395 milyon doları faiz olmak üzere, toplam 51 milyar 36 milyon dolar dış borç ödeyecek.

- 2020 yılında 8 milyar 241 milyon doları faiz olmak üzere, toplam 39 milyar 622 milyon dolar dış borç ödeyecek.

- 2021 yılında 7 milyar 18 milyon doları faiz olmak üzere, toplam 37 milyar 778 milyon dolar dış borç ödeyecek.

- 2022 yılı ve sonrasında 46 milyar 144 milyon doları faiz olmak üzere, toplam 187 milyar 222 milyon dolar dış borç ödeyecek.

Böylece, mevcut borç profiline göre, yeni alacağı borçların dışında, Türkiye önümüzdeki dönemde, 84 milyar 591 milyon doları faiz olmak üzere ödeyeceği dış borçların toplamı 426 milyar 512 milyon doları buluyor.