'Türkiye terörü artık taşımayacak'

T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Türkiye bu terörü artık taşımayacak, bunun için çalışıyoruz'' dedi.



Atalay, İçişleri Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, ''Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'' kapsamında yapılan çalışmalar ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin bilgi verdi.



''Milletin birliği ve dirliği için başlattıkları kardeşlik projesini kararlı bir şekilde devam ettirdiklerini'' anlatan Atalay, bunun birinci boyutu olarak ifade ettikleri ''terörün sonlandırılmasına'' yönelik olarak gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde sonuç alınacak önemli ve çok ileri çok kapsamlı çalışmalara yaptıklarını belirtti.



Bakan Atalay, şunları söyledi:



''İçerde ve dışarda şu anda bütün kurumlarımızla birlikte çok kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz ve olumlu sonuçlar aldıkça kamuoyuyla paylaşacağız. Ama şunu bir kez daha ifade etmek isterim ki terörün sona erdirilmesi için gereken ne varsa onu yapıyoruz. Bütün en ileri adımları atıyoruz ve bu ince ince dokunarak devam ediyor. Bunun pek çok boyutları var ve bütün boyutlarıyla bu yürütülüyor.



Türkiye'ye dönük terör zaman zaman komşu ülkelerden bazı Avrupa ülkelerinden destek görmüştür, yani dışardan destek görmüştür.



Şu anda, Türkiye eski Türkiye değil, Türkiye güçlü bir ülke ve uluslararası alanda bu gücünü, Türkiye ye dönük terör desteklerini bitirmek için sonunda kadar kullandı kullanıyor, kullanacağız. Bu noktada gerçekten çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Bu uluslararası boyutu da dahil biz şunda kararlıyız, son PKK bildirisinde de bu ifade edilmiştir, Türkiye bu terörü artık taşımayacak. Bunun için çalışıyoruz.''

