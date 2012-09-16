Türkiye, terör olaylarında istihbarat zaafiyeti olduğunu düşünüyor

Gezici Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre, Türkiye'de en çok güvenilen kurum yüzde 71,9'luk oranla TSK oldu. Ankate katılanlar hükümetin Suriye politikasını ve demokratik açılım politikasını doğru bulmadığını belirtirken, Türkiye'nin en temel sorunu olarak terör ve işsizliği gösterdi.

Gezici Araştırma Şirketi Vatan gazetesi için sordu, 6 bin 460 kişi yanıt verdi. Katılımcıların yüzde 64’ü Türkiye’nin Suriye politikasını olumlu bulmadığını, yüzde 60’ı açılımı başarısız bulduğunu söyledi.

Suriye’de yaşanan olaylar ve bu olaylara karşı Türkiye’nin dış politikası, artan terör olayları ve demokratik açılım süreci Türkiye’nin en sıcak gündeminde yer almaya devam ediyor. Gezici Araştırma Şirketi, VATAN için son dönemlerde yaşanan tüm bu olayları vatandaşlara sordu. 42 ilde toplam 6 bin 460 deneğe sorulan sorularda son derece ilginç yanıtlar ortaya çıktı. 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde hazırlanan araştırma raporunda, deneklere siyasi görüşleri de sorularak yanıtlar seçmen oranlarına göre değerlendirildi.

Suriye’deki olayların da çıkış nedeni olan Arap Baharı hakkında, ‘Arap Baharı’nı nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusuna yanıt veren katılımcıların yüzde 63,7’si yeni bir sömürge düzeni kurulacaktır diye yanıt verirken, yüzde 36,3’ü de refah ve özgürlük getirecektir diye yanıt verdi. Yine AKP seçmeni olduğunu belirten katılımcıların yüzde 48,1’i de yeni bir sömürge düzeninin kurulacağı görüşünü savundu.



‘İstihbarat zafiyeti’



Türkiye’de son dönemlerde artan terör olayları ile ilgili olarak, istihbarat ve kontrol zafiyeti olduğu iddiası da raporda soruldu. ‘Türkiye’de yaşanan ve artan terör olaylarına baktığınızda sizce TSK’dan MİT’e, Emniyet’ten hükümete istihbarat ve kontrol zaafiyeti var mıdır?’ sorusuna yanıt veren katılımcıların yüzde 62,8’i evet var, yüzde 37,2’si ise hayır yok diye cevapladı.



‘İşsizlik ve terör’



Katılımcılara ‘Türkiye’nin en temel sorunu nedir?’ diye sorulduğunda da, işsizlik ön sırada yer aldı. Yüzde 26,7’lik kesim işsizlik derken, yüzde 29,5’i de terör diye yanıt verdi. Geride kalanların ise yüzde 16,5’i eğitim, yüzde 14,5’i hukuk ve insan hakları ve yüzde 2,8’i ise yolsuzluk şeklinde yanıt verdi. BDP seçmeninin yüzde 83’ü Türkiye’nin en temel sorununun işsizlik , MHP seçmeninin ise yüzde 86’sı terör olduğu görüşünde. Hukuk ve insan hakları diyenlerin yüzde 54’ü ile eğitim diyenlerin yüzde 76’sının da CHP seçmeni olduğu belirtildi.



‘Tutukluluk uzun’



Türkiye’deki uzun tutukluluk sorunu da katılımcılara soruldu. ‘Sizce Türkiye’de tutukluluk süreleri uzun mu, yoksa kısa mı?’ sorusuna katılımcıların yüzde 63,8’i evet uzun, yüzde 36,2’si de hayır kısa diye yanıt verdi. Bu soruya yanıt veren AKP seçmenlerinin yüzde 29,8’i de, tutukluluk sürelerinin uzun olduğu görüşünde olduklarını kaydetti.

Raporda, katılımcıların ekonomik durumlarına ilişkin bir soru da yer aldı. ‘Herhangi bir bankaya kredi borcunuz var mı’ diye sorulan katılımcıların yüzde 38,4’ü evet, yüzde 61,6’sı ise hayır diye yanıt verdi.