-TÜRKİYE TEKNİK EĞİTİMDE SIÇRAMA YAŞADI İSTANBUL (A.A) - 30.05.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Türkiye'nin son 8,5 yıl içerisinde mesleki ve teknik eğitimde çok önemli gelişmeler kaydederek sıçrama yaşadığını belirterek, ''Ülkemizin en önemli ve öncelikli maddelerinden bir tanesi işsizliğin azaltılması ve nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması. Biz hükümet olarak bütün kaynaklarımızı bu yöne seferber etmiş durumdayız'' dedi. Çubukçu, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi için yaptırılan Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi (METGEM) konferans salonunun açılış töreninde, Bahçeşehir Üniversitesinin, Türkiye'nin aydınlık geleceğine yaptığı yeni yatırımlardan birinin açılış töreninde olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Bahçeşehir Üniversitesinin bir dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Çubukçu, üniversitenin, bir üniversiteden beklenen öncü rolü başarıyla sürdüren kurumların başında geldiğini belirtti. ''Bugün de eğitime yüzde yüz destek kapsamında Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin 300 kişilik bir konferans salonuna kavuşması, bu misyonu ve sosyal sorumluluğunun en iyi örneklerinden birini oluşturuyor'' diyen Çubukçu, 2002 yılında çıkarılan 4702 sayılı kanun kapsamında üniversiteler ile meslek ve teknik orta öğretim kurumları arasında çok sayıda iş birliği protokolünün imzalandığını hatırlattı. Çubukçu, bu protokollerden birisinin de Bahçeşehir Üniversitesi ile Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi arasında yürütüldüğünü dile getirerek, şunları kaydetti: ''Bahçeşehir Üniversitesi bir yandan eğitimde iş birliği çalışmaları yürütürken, bir taraftan da bu okulumuzun fiziki alt yapısına katkıda bulunmuştur. Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi oluşturmuştur. Bu merkez kanalıyla mesleki teknik eğitim ile ilgili fevkalade güzel çalışmalar yürütülmektedir. Hepimizin bildiği gibi, hızla değişen ve dönüşen dünyada ülkemizin en büyük avantajlarından biri genç bir nüfusa sahip olmasıdır. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok yerinde nüfus hızla yaşlanırken, Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması önümüzdeki en büyük fırsat alanlarından biridir.'' Çubukçu, ayrıca, iyi yetiştirilmemiş bir genç nüfusun da işsizlik ve istihdam sorunlarının çok büyük olduğunun kabul edilmesi gerektiğine işaret ederek, ''Her zaman söylendiği ve tekrar edildiği gibi ülkemizin genç nüfusunun bir değerli kaynağa dönüşebilmesi için onların iyi yetiştirilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla nitelikli iş gücünü çok önemsiyoruz. Mesleki eğitim bu açıdan çok önemli. Nitelikli iş gücü ihtiyacının çözümlenebilmesi aslında Türkiye'nin yükselmesi ve ilerlemesinin de en önemli taşlarından biri olacak. Bunun da yolu nitelikli meslek ve teknik eğitimden geçiyor. Bizim de bakanlık olarak bütün çabamızın bu yönde olduğunu vurgulamak istiyorum'' dedi. Çubukçu, hayat boyu öğrenme kapsamında, çalışanların mesleklerinde ilerlemelerinin, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmelerinin, meslek sahibi olmalarının veya mesleğini değiştirmek isteyenlerin bilgi ve isteklerine uygun şekilde yeni meslek edinmelerinin çok önemli olduğunu belirterek, kendilerinin de bu konulara hem önem, hem de öncelik verdiklerini ifade etti. -YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER- Mesleki ve teknik eğitimde 2002 yılından bu yana çok önemli gelişmeler yaşandığını ve sistemde yapısal değişiklikler kaydettiklerini belirten Çubukçu, şöyle devam etti: ''Türkiye'de mesleki eğitimin sürekli yetersiz olduğu konusundaki eleştiriler belki 30 yıldır dile getirildiği için bakanlık olarak yaptığımız bu yapısal değişikliklerin çoğu zaman konuyla ilgili olmayanlar tarafından sürekli bir eleştiriye maruz kaldığını söylemek isterim. Bu konudaki ön yargıları parçalamak hayli güç. Ciddi değişiklikler ve ciddi etkileşimler var müfredatlarına, programlarına kadar. Bu açılış bunların duyurulmasına da vesile oldu. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim bu alanda yapmaya çalıştığımız reformlar ve uygulamaya çalıştığımız politikalar, her şeyden önce uluslararası standartlara haiz bir meslek becerisini kazandırabilmek. Dolayısıyla hem o mesleki beceriyi kazandırmak, hem istihdam ilişkisini kurgulamak, aynı zamanda gençlerimizin toplumun ihtiyaçlarına uygun yetiştirilmesini sağlamak. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitimin fiziki altyapısının iyileştirilmesi ve eğitime erişimlerinin artırılması yönünde çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Nitekim mesleki eğitimdeki okullaşma oranlarının artışı da bunun bir göstergesidir.'' Bakan Çubukçu, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik bakanlıkları tarafından, ''Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi (MEGEP)'', Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarının Modernizasyonu (MTEM)'', ''İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi (İKMEP)'' ile ''Orta Öğretim'' projelerinin gerçekleştirildiğini, ayrıca mesleki eğitim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi için 2010 yılında tüm taraflarla birlikte çalışma yapılarak ''İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı''nın hazırlandığını ve uygulamaya konulduğunu kaydetti. 2011-2013 yılları arasını kapsayacak ''Mesleki Eğitimin Kapasitesinin Geliştirilmesi Operasyonu Projesi''nin ise başlatıldığını ve çalışmaların büyük bir hızla ilerlediğini aktaran Çubukçu, şöyle devam etti: ''Tüm bu çalışmalarımızda ilgili bakanlıklar, üniversiteler ve diğer sosyal paydaşların katılım ve katkılarını aldığımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Bakanlık olarak özel sektör başta olmak üzere, ilgili tüm kurumlarla işbirliğini önemsiyoruz. Çünkü mesleki eğitim çok büyük yatırımlar ve sektörle çok yakın bir işbirliğini gerektirmektedir. Bu işbirliği ile okullarımızın donatımı, öğretim programlarının güçlendirilmesi, yeni programların oluşturulması, öğretmenlerimizin hizmet içi eğitimi ve öğrencilerin iş yeri eğitimi gibi konularda önemli kazanımlar sağlıyoruz. Türkiye, son 8,5 yıl içerisinde mesleki ve teknik eğitimde çok önemli gelişmeler kaydederek sıçrama yaşadı. Ülkemizin en önemli ve öncelikli maddelerinden bir tanesi işsizliğin azaltılması ve nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması. Biz hükümet olarak bütün kaynaklarımızı bu yöne seferber etmiş durumdayız. Çünkü biliyoruz ki girişimcilik ruhunu geliştirdiğimiz sürece gençlerimiz ve ülkemize daha iyi yarınlar hazırlamış olacağız.'' Açılış törenine, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Esmer ile öğrenci ve öğretmenler katıldı. Törende daha sonra konferans salonunun açılışı gerçekleştirildi.