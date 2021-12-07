Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş alkol ve sigarayla ilgili olarak, "Maliyet ve kur zammı geldi. Alkole, ÖTV zammı gelecek" dedi.

Aybaş, asgari ücretin açıklanmasının ardından sigaraya zam beklediklerini belirterek "Zam oranı en az 2 TL ama 3-5 TL de konuşuluyor. Sigaralar 20 TL'yi geçecek" dedi. Zam olmamasının imkansız olduğunu söyleyen Aybaş, "Bu durum kaçağı ve merdiven altını arttıracak" ifadelerini kullandı

Döviz kurundaki artışın ardından zamlar da arka arkaya gelmeye devam ediyor. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara ve alkol ürünlerine yakın zamanda gelmesi beklenen zamlar hakkında Cumhuriyet'e açıklama yaptı.

"Stokçuluk olduğunu düşünmüyoruz"

Stokçuluk hakkında konuşan Aybaş, "Şimdi şu şekilde alkol içecekleri ithal olduğu için ve genelde ithalatta sıkıntı olduğu için bir çok firmada da ürün yok. Kısıtılı alabiliyoruz. Stokçuluk doluğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Zamlardan dolayı kaçak artacak"