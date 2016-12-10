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Politika

"Türkiye, tek bir kişinin şahsi hırsları için uçuruma sürükleniyor"

CHP: Biz, ülkeyi diktatörlüğe teslim etmeyeceğiz

10 Aralık 2016 19:27

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 10 Aralık İnsan Hakları Günü için yaptığı yazılı açıklamada AKP'nin demokrasi ve hukuku ayaklar altına aldığını savunarak "Türkiye, tek bir kişinin şahsi heves ve hırsları için uçuruma sürükleniyor. Ancak şunun bilinmesini isteriz ki, Türkiye 'bir'den büyüktür. Cumhuriyet Halk Partisi, ülkeyi diktatörlüğe teslim etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Darbeciler ile mücadele, muhaliflerle hesaplaşmaya döndü"


Ağbaba'nın yazılı olarak yaptığı açıklama şöyle:
“Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin dahi askıya alındığı, işkence ve kötü muamelenin iktidar milletvekilleri tarafından savunulduğu, adalet kavramının hiç olmadığı kadar zedelendiği bir ülke haline getirildi. Darbeciler ile mücadele diye başlanan süreç, muhaliflerle hesaplaşma mücadelesine dönerek, AKP’li olmayanların her türlü haklarına yönelik bir saldırı başladı. İktidarın, kendisinden olmayanlara zulmetmeyi reva gördüğü bir ülke haline getirildik.”

"146 gazetecinin tutuklu olduğu Türkiye..."


“Maalesef Türkiye, Erzurum’da baraj kapağı açılınca suda boğulanların, Elbistan’da göçük altında unutulanların, Karaman’da aylarca tecavüze uğrayan çocukların, Adana’da bir cemaate teslim edilip göz göre göre yanan kızların, İstanbul’da lüks rezidans inşaatlarında ölen işçilerin, AVM inşaatlarında naylon çadırlarda yanarak ölen emekçilerin, Pozantı’da tecavüze uğrayan çocukların ülkesi oldu. Yalnızca insan hayatı değil, hak ve adalet kavramları da hiçe sayılıyor. Yasal sendikal eyleme gittiği için açığa alınanların, bildiriye imza attığı için tutuklanan akademisyenlerin, cezaevlerinde tutuklu bulunan 146 gazetecinin olduğu bir Türkiye, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne karanlık bir halde giriyor.”

"Türkiye, 'bir'den büyüktür"


“Demokrasiyi ve hukuku ayaklar altına alan AKP iktidarı, en temel insan haklarını ve her türlü özgürlük düşüncesini yok etme amacıyla hareket ediyor” diyen Ağbaba, “Türkiye, tek bir kişinin şahsi heves ve hırsları için uçuruma sürükleniyor. Ancak şunun bilinmesini isteriz ki, Türkiye 'bir'den büyüktür. Cumhuriyet Halk Partisi, ülkeyi diktatörlüğe teslim etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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