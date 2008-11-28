‘Türkiye tedbir paketinde gecikiyor’

Merkez Bankası Eski Başkanı Süreyya Serdengeçti: "Krizden etkilenen birçok ülke mevduat sigortasına güvenceyi artırıp bir takım tedbirler aldı, Türkiye'de halen bir tedbir alınamadı."



Merkez Bankası Eski Başkanı Süreyya Serdengeçti, ABD'de başlayan krizin tüm dünyanın etkisi altına girdiğini belirterek, "Krizden etkilenen birçok ülke mevduat sigortasına güvenceyi artırıp bir takım tedbirler alırken, Türkiye'de halen bir tedbir alınmış değil" dedi.



Serdengeçti, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen "Uluslararası Kriz ve Türkiye" konulu konferansta yaptığı konuşmada, ABD ve Avrupa'da konut fiyatlarındaki düşüş ve finansal kesimde küçülme durmadan krizden çıkışın mümkün olmadığını kaydetti.



Krizlerin eninde sonunda geçtiğini, önemli olanın en az zararla atlatmak olduğunu vurgulayan Serdengeçti, şöyle devam etti:



"Bunun için çok iyi tedbirler alınması gerekiyor. Tüm dünyayı etkileyen kriz ortamında yaklaşık 19 ülke gerekli tüm tedbirleri aldı. Hatta Almanya'da hiçbir banka batmamışken, mevduat sigortasına sınırsız güvence getirildi. 28 ülkede reel sektöre destek paketleri veriliyor. Krizden etkilenen birçok ülke mevduat sigortasına güvenceyi artırıp bir takım tedbirler alırken, Türkiye'de halen bir tedbir alnımış değil."



Şuanda krizin ortasında ya da sonunda olunduğunu söylemenin yanlış olacağının altını çizen Serdengeçti, krizin yavaş ve uzun süreli olarak devam etmesinin beklendiğini kaydetti.



Krizin bitiş sinyallerinin çok iyi takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Serdengeçti, şunları söyledi:



"Ne zaman borsalar yükselmeye başlar, o arada çok düşmüş olan emtia fiyatları da yükselirse, işte bunlar birer gösterge olabilir. Aynı zamanda altın fiyatların düşüşe geçmesi ve para piyasalarındaki faiz oranlarının da bu noktada düşüş profili izlemesi lazım."



‘İşsizliğin çözümü terörü de bitirir’



Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin de yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli sorunlarının işsizlik ve terör olduğunu ifade ederek, işsizliğin çözümüyle terörün de bitirilebileceğini kaydetti.



Çinçin, 2009'un ilk çeyreğinde yaşanacak ekonomik durgunluktan, Türkiye'nin de payını alacağını belirterek, "Bu süreçte hükümetten beklentimiz, reel sektöre yönelik ekonomik paketler hazırlanması. Reel sektör denince akla İşsizlik Sigortası Fonu geliyor. Burada biriken 20 milyar dolar var. Bize göre bu para böyle kara günlerde kullanılmalı" dedi.



Konferansa, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda ve iş adamları katıldı.

