Türkiye tatilinde İsveçli turiste cep telefonu şoku



Türkiye'de bir haftalık tatili sırasında cep telefonuyla internete bağlanan İsveçli, yaklaşık 50 bin TL'lik telefon faturasını görünce şoke oldu.



Küçük bir dükkan işleten İsveçli Muhammed Javadi, tatilde çocuklarının cep telefonuyla oyun oynadığını, facebooka girdiğini, zaman zaman da kendisinin interneti kullandığını söyledi.



Yurt dışında cep telefonu kullanmanın pahalı olduğunu bildiğini anlatan Javadi, ancak faturayı gördüğünde şoke olduğunu belirtti. Telia abonesi olan Javadi, faturaya itiraz ettiğini bildirdi.



Telia ise abonelerine borcunu taksitlendirmeyi önerdiklerini, ancak abonenin yeniden itiraz etmesi halinde faturayı inceleyebileceklerini kaydetti.

