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Yaşam

Türkiye tatil sonrası kendini en mutsuz hisseden ülkeler arasında

Uzun tatiller sonrası çalışanların kendilerini 'mutsuz' hissettiği belirtiliyor

06 Eylül 2017 19:34

Kurban Bayramı tatilinin 10 gün boyunca sürmesinin ardından sona ermesiyle çalışanlar 5 Eylül 2017 Salı günü iş başı yaptı.

Vatan gazetesinde yer alan habere her 3 kişiden ikisi, tatil dönüşü mutsuz oluyor. 

Dünya geneline bakıldığında tatil dönüşü kendini en mutsuz hisseden ülke yüzde 67 ile Polonya.

Polonya'yı yüzde 65'le İngilizler takip ediyor. Türkiye, yüzde 64 ile üçüncü sırada bulunuyor.

En az sendrom Çinlilerde

Türkiye'yi yüzde 61 ile İspanya ve yüzde 60 ile Fransa takip ediyor. Tatil dönüşü sendromunu en az yaşayan ülke yüzde 22 ile Çin.

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