Türkiye Taşkömürü Kurumu 2020 yılında 1.2 milyar lira zarar etti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 2020 yılını 1.2 milyar TL rekor zararla kapattı. Genel müdür Kazım Eroğlu’nun ezikliğini yaşadığını söylediği zararın gerekçesi, “Yeterli sayıda yeni alım yapılmadığı için eksik işçi ile çalışmak ve yeterince üretim yapamamak” oldu. Eroğlu, TTK’nin 2 bin 298 TL’ye mal ettiği kömürü, 436 TL’ye sattığı da açıklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KİT Komisyonu’nda 2017 ve 2018 yılları bilanço ve netice hesapları ele alındı. Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Soma ve Ermenek’teki faciaların ardından 303 olan çalışma işgününün yasal düzenlemelerle 250 güne indirildiğini belirten Eroğlu, sonrasında “keskin bir kırılma baş gösterdiğini” ekledi.

“2015’ten itibaren 250 işgününe düşmemizden dolayı maliyetlerimizde anormal bir artış var”

2010-2020 yılları arasında toplam 615 milyon 856 bin TL’lik yatırım yaptıklarını belirten Eroğlu, kurumun mali durumu hakkında da bilgi verdi. Eroğlu’nun komisyon tutanaklarında yer alan açıklaması şöyle:

“2015’ten itibaren 250 işgününe düşmemizden dolayı maliyetlerimizde anormal bir artış var. Ticari maliyetimiz 2020 yılında 2.298 TL, satış fiyatımız 436 TL. Maliyette girdilere baktığımızda yüzde 60 toplam personel gideri. Gelirler 2020 yılında 461 bin 590, giderlerimiz 1 milyar 759 milyon 982 bin TL. Zararımız 2020 yılında 1 milyar 298 milyon 320 bin TL. Dolar bazına eskale ettiğimiz zaman 216 milyon 387 bin.”

Şu anda yeterli düzeyde üretim olmadığını kabul eden Eroğlu, şunları söyledi:

“Kurumsal olarak 1980’li yıllara kadar yurtdışından ithal kömür almadan Kardemir ve Erdemir ihtiyacını karşılayan bir üretimimiz vardı. Bütün samimiyetimle, arkadaşlarım sadece bunu bile karşılayamamanın ezikliğini iliklerimize kadar hissediyoruz. Bir an önce en azından o yıllardaki vardığımız seviyeye ulaşmak ana hedefimiz. Kişi başına maksimum 800-900 kilogramları biz yeraltında bir veya iki sene bulabildik, genelde 600-700 kilogram seviyelerinde devam etti. Yarı mekanizeyi oturtabilirsek şu anda bizim önümüzde hiçbir engel yok.”