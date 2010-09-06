-TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK STADYUM KONSERİNE HAZIR İSTANBUL (A.A) - 06.09.2010 - Avrupa 2010 Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Türkiye tarihinin en büyük stadyum konserine hazır. Live Nation tarafından Pozitif ve İKSV işbirliğiyle dünyaca ünlü rock grubu U2'nun ''360 Derece Avrupa Turnesi'' kapsamında İstanbul konseri, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadında gerçekleştirilecek. Konsere geliş gidişlerin rahat bir şekilde yapılması amacıyla Pozitif ve IKSV, toplu taşımanın yanı sıra stada ulaşım için alternatifli rotalar ve farklı merkezler üzerinden ''U2 konserine özel seferler'' organize etti. Konser sonrası dönüşte yine aynı hatlar üzerinden konulacak ek seferlerle İstanbul'un çeşitli merkezlerine sorunsuz ulaşım sağlanacak. -BİLETLER 10 AY ÖNCEDEN SATIŞA SUNULDU- U2 360 Derece Tour İstanbul konserinin biletleri, 29–31 Ekim 2009 tarihlerinde U2 Resmi Fan Club üyelerine öncelikli satışın ardından, 2 Kasım 2009 tarihinde satışa sunuldu. ''Red Zone'' olarak adlandırılan ve sahnenin hemen önündeki özel alanda yer alan bölümün 550 TL'lik biletleri rekor sayılabilecek bir sürede, 1 saat içinde tükenirken, 750 TL olan özel loca biletlerinin de kısa sürede tükendiği açıklandı. 7 farklı kategoride 50 ile 375 TL arasında satışa sunulan tribün ve saha içi biletlerinin de konser saatine kadar satışının süreceği bildirildi. Müzikseverlerin 50 TL ve 75 TL olan saha içi biletlerine de büyük ilgi gösterdiği belirtildi. Japonya, Amerika ve Hong Kong'dan Güney Afrika, Brezilya ve İran'a kadar 29 farklı ülkeden müzikseverlerin İstanbul konseri için bilet satın aldığı öğrenildi. Türkiye'den ilk bileti ise Ağrı'dan bir U2 hayranının satın aldığı açıklandı. Konserde, U2'dan önce sahneye İngiltere'nin en önemli alternatif rock gruplarından Snow Patrol çıkacak. Konser öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadında U2'nun prodüksiyon direktörlüğünü sürdüren Willie Williams ve mimar Mark Fisher'ın beş yıl süren çalışmalarının sonucunda şimdiye kadar bir konser için tasarlanmış en etkileyici ve yaratıcı sahne dizaynlarından biri ortaya konuldu. -SAHNE KURULUMU 20 AĞUSTOSTA BAŞLADI- Müzikseverlere muhteşem bir görsel şölen sunan ''The 360° Tour'' sahnesi, teknolojik açıdan müzik endüstrisinde gerçek bir devrim olarak kabul ediliyor. Prodüksiyon tarihinde devrim yaratan ve müzikseverlere muhteşem bir görsel şölen sunacak olan 360° sahne tasarımının kurulumu 20 Ağustosta başladı. Dünya üzerinde bugüne kadar yapılmış en büyük konser prodüksiyonu olan 360° sahne tasarımı, konser alanında bulunan tüm izleyicilere her açıdan kusursuz bir görüntü sunabilmek için özel olarak hazırlandı. Dev bir silindir video sistemiyle birbirine bağlanmış beş yüz bin piksel kapasiteli LED paneller ve 45 metreye ulaşan yüksekliğiyle sahne etrafında dönen metal köprü sistemi, müzikseverlere tam anlamıyla 360 derecelik bir görüş alanı sunacak. Konserde, Atatürk Olimpiyat Stadına erken gelen ve 100 TL üzerinden satışa sunulan saha içi bilete sahip olan 2 bin 500 müziksever iç daire adı verilen özel bölüme girerek grubu en önden izleme şansına sahip olacak. 2010 yılının en büyük etkinliği olacak U2 İstanbul konseri, şimdiye kadar Türkiye'de gerçekleştirilmiş en büyük ve en kalabalık stad konseri olacak.