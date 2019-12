Türkiye tarihinde ilk kez Yunanistan'ı tatbikata davet etti

T24 - Türkiye, Balyoz’da savaş çıkarma planı yaptığı, Ege’de her gün it dalaşı yüzünden karşı karşıya geldiği Yunanistan’ı tarihinde ilk kez bir hava tatbikatına davet etti.





Türkiye, yılardır 12 mil ve it dalaşı gibi sorunlar nedeniyle sık sık kriz yaşadığı Yunanistan'la ilişkilerini düzeltmek için en somut adımı attı. Cumhuriyet gazetesinden Barkın Şık'ın haberine göre, Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. kuruluş yıldönümü kapsamında 4-5 haziran tarihleri arasında düzenlenecek hava gösterilerine Yunanistan Hava Kuvvetleri de davet edildi.



2011 yılında 100. kuruluş yıldönümünü kutlayacak Türk Hava Kuvvetleri, bir dizi görkemli etkinliğe imza atacak. Mevcut modernizasyon projelerinin tamamlanmasıyla birlikte “2050 yılına kadar bölgenin en güçlü hava kuvvetleri olacağı” değerlendirilen Türk Hava Kuvvetleri, 1 haziran'da İstanbul'da Avrupa Hava Kuvvetleri Komutanları toplantısı düzenleyecek. Ardından 3-4 haziran tarihlerinde birçok ülkenin hava kuvvetlerinin katılımıyla hava gösterileri gerçekleşecek.





Yunanistan sıcak bakıyor



Türkiye’nin gösterilere katılmak üzere davet gönderdiği 58 ülkenin arasında ilk defa Yunanistan da yer aldı. TSK’nın daveti Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla değil doğrudan Yunan Silahlı Kuvvetleri’ne yaptığı belirtildi. Yunanistan'ın da, davete sıcak baktığı öğrenildi. Yunanistan'ın tatbikata C-47 ve Mirage 2000 uçakları ile katılması bekleniyor. Yunanistan Hava Kuvvetleri’nin daveti kabul etmesi durumunda, Yunan savaş uçakları ilk kez Türkiye’nin düzenlediği bir etkinliğe “dost uçaklar” kategorisinde katılacak.





Yıllardır sorun



Türk ve Yunan savaş uçakları yıllardır Ege Denizi üzerinde it dalaşında karşı karşıya geliyor. Yunan uçakları, Türk uçaklarını FIR hattı ihlali iddiası ile önlüyor. “Uçuş Bilgisi Bölgesi” olarak nitelenebilecek FIR hattı, Ege Denizi için 1952 yılındaki Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü toplantısında kararlaştırıldı. Burada Türkiye'nin kontrolüne verilen hava sahası, Türkiye'nin karasularının dış sınırında biterken, Ege'nin tamamının kontrolü Yunanistan'a bırakıldı.



Bu uygulamaya, hava trafiğinin düzgün akışını sağlamak için geçildi. Fakat zamanla Atina, Ege üzerindeki FIR hattının kendisine bu deniz üzerinde hükümranlık hakkı verdiğini ileri sürdü ve hattın sınırları ile kendi ulusal sınırlarının özdeş olduğunu iddia etti.





Tatbikat çözebilir



Yunanistan bu kapsamda Türk askerî uçaklarının da uçuş planlarının kendisine bildirilmesini istiyor. Ancak uluslararası mevzuata göre askerî uçakların bildirimde bulunması gerekmiyor. Yapılacak ortak tatbikatın, Ege Denizi üzerindeki anlaşmazlıkların aşılması için bir adım olması umut ediliyor.