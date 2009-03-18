Türkiye suya doydu!

Türkiye genelinde, 1 Ekim 2008 ile 15 Mart 2009 tarihlerindeki 5.5 aylık dönemde mevsim normallerinin yüzde 4 üzerinde, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13 fazla yağış oldu.



AA muhabirinin Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, birkaç yıldır yağış konusunda sıkıntı yaşanan Türkiye'de son aylarda sevindirici boyutta kar ve yağmur düştü.



Birçok bölgede fazla yağış sayesinde dolan barajların kapakları açılırken, bazı yerlerde de baraj, göl ve göletlerde toplanan su miktarları umut verici seviyelere ulaştı.



Ülke genelinde 1 Ekim 2008–15 Mart 2009 tarihlerinde hem mevsim normallerinin yüzde 4 üzerinde hem de geçen yılın aynı döneminden fazla yağış görüldü. Söz konusu dönemde metrekareye 430.1 milimetre yağış düşerken, bu rakam 380.1 milimetre olan geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13 oranında artış gösterdi.



En fazla yağış Ege’ye



Marmara Bölgesi, aynı dönemde metrekareye yaklaşık 460 milimetre yağış aldı. Mevsim normallerine göre bu bölgedeki artış yüzde 12, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 21 oldu. Bölgede geçen yıl, metrekareye düşen 379.7 milimetrelik yağış miktarı, 412 milimetre olan mevsim normallerinin altında kalmıştı.



İç Anadolu Bölgesi'ne düşen yağış miktarı mevsim normallerine oranla yüzde 22, geçen yılın aynı dönemine oranla ise yüzde 21'lik artışla 258 milimetreye ulaştı.



Ege Bölgesi, uzun yıllar ortalamasının (460 milimetre) yüzde 19, geçen yılın ortalamasının yüzde 39 üzerine çıkarak, 549 milimetre yağış aldı. Bölgeye, geçen yıl 394.2 milimetre yağış düşmüştü.



Geçen yıla göre yağışın daha az olduğu Karadeniz Bölgesi'ne ise uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 4 artışla 489 milimetre yağış düştü, ancak yağışın 530 milimetre olan geçen yılki yağış miktarına göre yüzde 8 daha az olduğu belirtildi.



Akdeniz ve Doğu az yağış aldı



Geçen yılın aynı döneminde olduğu gibi az yağış alan Akdeniz Bölgesi'ne mevsim normallerine göre yüzde 2 daha az yağış düştü. 613.3 milimetre yağış alan bölgede geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12 artış gözlendi.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne düşen yağış miktarı, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 26 azalarak 319 milimetre olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre yüzde 22'lik artış olsa da bölge için yeterli gelmedi.



Doğu Anadolu Bölgesi de yağış ortalaması, mevsim normallerine göre yüzde 8 azalarak 298 milimetrede kaldı. Bölgedeki yağış geçen yıla göre yüzde 5arttı.



Şubat yağışlarının durumu



Türkiye'de şubat ayında mevsim normallerinin yüzde 62 üzerinde gerçekleşen yağışta, geçen yıla göre yaklaşık 3 kat artış görüldü.



Bu ayda, Marmara Bölgesi 130 milimetre (geçen yıla göre artış yüzde 323), Ege Bölgesi 165 milimetre (geçen yıla göre artış yüzde 729), Akdeniz Bölgesi 181 milimetre (geçen yıla göre artış yüzde 132), İç Anadolu Bölgesi 63 milimetre (geçen yıla göre artış yüzde 161), Karadeniz Bölgesi 99.7 milimetre (geçen yıla göre artış yüzde 75), Doğu Anadolu Bölgesi 85 milimetre (geçen yıla göre artış yüzde 145), Güneydoğu Anadolu Bölgesi 113 milimetre (geçen yıla göre artış yüzde 121) yağış aldı.

