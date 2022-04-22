Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde kaşıkçı davası rüzgarı; Türk ürünlerine boykot kalkacak

Suudi Arabistan’ın Türk ürünlerine 2020 yılının başında uygulamaya başladığı boykot süreci sona eriyor. İki ülkenin yılbaşından bu yana pozitif seyreden ikili ilişkileri meyvelerini veriyor. Suudi Arabistan yönetiminin, Ramazan bayramının ardından yeni bir adım atması bekleniyor.

İhracatçılar, bu gelişmenin ardından kısa sürede ticarette eski seviyeye ulaşacaklarını dile getiriyor. Türk Hava Yolları (THY) da bu kapsamda sefer planlarını oluşturdu. Dünya gazetesinden İmam Güneş'in edindiği bilgilere göre, THY, Suudi Arabistan şehirlerine olan sefer sayılarını mayıs ayı başı itibariyle artıracak.

"Ticaret, 3 milyar dolara ulaşabilir"

Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının Riyad adli makamlarına devredilmesiyle iki ülke arasında ivme kazanan yumuşama süreci, ekonomik ilişkileri de olumlu etkileyecek. Sektör temsilcileri daha önce Suudi Arabistan’a en fazla 2,7 milyar dolara ulaşan ihracatın, 12 aylık periyotta 3 milyar doları yakalamasının mümkün olacağını dile getiriyorlar.

Suudi Arabistan’ın 2020’ye kadar sektörün en çok ihracat yaptığı ilk 5 ülke arasında yer aldığına işaret eden İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Adayı Kazım Taycı, “Boykotun kalkması ile ülke ihracatımız 3 milyar dolara çıkabilir. Kendi sektörümüzde Suudi Arabistan’a 2017 yılında 205 milyon dolar olan ihracatımız 2018’de 227, 2019’da 230, 2020’de 181, 2021’de ise 3 milyon dolar olmuştu. Yeni dönemde ilk etapta en az 250 milyon doları yakalarız. Çünkü bu dönemde fiyatlarımız da yükseldi” dedi.

Ticaret eski seviyeye ulaşır

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe ise bir dönem 250-300 milyon dolar arasında seyreden ihracat rakamlarına kısa sürede ulaşabileceklerini belirtti. Özellikle Laleli ve Osmanbey’deki ihracatçılar için önemli bir fırsatın oluşacağını dile getiren Gültepe, bölge ihracatının da ciddi şekilde artacağını vurguladı.