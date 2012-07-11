300 sanatçı, yazar ve aydının öncülüğünde 'Türkiye Süryanilerin vatanıdır ve Mor Gabriel işgalci değildir' kampanyası başlatıldı.

Sekan Ocak'ın Radikal'de yer alan haberine göre, 'Süryanilerin Kudüs’ü sayılan Mor Gabriel Manastırı arazisinin Hazine’ye bırakılması yönündeki Yargıtay kararına karşı imza kampanyası başlatıldı. 300 yazar ve sanatçının katıldığı kampanyanın detaylarını Sabro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuma Çelik, Prof. Dr. Cengiz Aktar ve Tuma Özdemir açıkladı. Cezayir Restoran’daki toplantıda konuşan Çelik, Türkiye ’de 20 bin Süryani yaşadığını hatırlatarak, “Biz Süryaniler birlikte yaşamak istiyoruz. Hoşgörü istemiyoruz. Bir hatadan, eksiklikten dolayı hoşgörülür. Bizim isteğimiz özgürce, kardeşçe bir arada yaşamak” dedi. 1600 yıllık manastırın ekonomik değil manevi değeri olduğunu belirten Çelik, “Bu karar, son yıllarda geri dönmeye başlayan Süryanilerin istenmediği algısını yarattı” dedi.

Tuma Özdemir ise Mor Gabriel Manastırı’nın Süryaniler için ‘Mescid-i Aksa’ özelliği taşıdığını belirterek Süryanicenin ayakta kalabilmesinin de manastır sayesinde olduğunu söyledi. ‘ Türkiye Süryanilerin vatanıdır ve Mor Gabriel Manastırı işgalci değildir’ başlığını taşıyan ve 300 sanatçı, yazar, akademisyenin imzaladığı kampanyanın detayları www.beraberbuyudukbuulkede.com adresinde yer alıyor.

Hazine’nin Mor Gabriel Manastırı arazisi üzerindeki hak talebinde yaşanan skandalı ise Radikal ortaya çıkarmıştı. Dünkü gazetemizde ‘Manastırın Kayıp Belgeleri’ başlığıyla yer alan habere göre, Mor Gabriel’in, Midyat’ta köylülere ait 276 dönümü işgal ettiği iddiasıyla açılan davayı yerel mahkeme reddetti. Ancak Yargıtay, ‘arazilere ilişkin 1937’den beri vergi ibraz edilmediği’ gerekçesiyle bu kararı bozdu. Söz konusu belgeler 2009’da yeniden dosyaya eklendiği halde Yargıtay bozma kararında direnmişti.