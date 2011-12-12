Türkiye sürpriz büyümeyle dünya ikincisi

T24 - Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8.2 büyüme kaydetti. Böylece Türkiye en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu. Cari açık Ekim ayında 4.15 milyar dolara ulaşırken, Ocak-Ekim döneminde 65 milyar dolar oldu.







Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2011 yılı üçüncü döneminde yüzde 8,2 büyüdüğünü açıkladı.



TÜİK, 2011 yılı üçüncü döneme ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla tahmininde, 2011 yılı üçüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla yüzde 17,4'lük artışla 348 milyar 802 milyon lira oldu.



Sabit fiyatlarla ise bu dönemde ekonomi, yüzde 8,2'lik büyümeyle 31 milyar 29 milyon lira oldu.



Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2011 yılı üçüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7'lik artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki döneme göre yüzde 1,7 arttı.





Cari açık 65 milyar dolar



Türkiye'nin cari işlemler hesabı açığı, Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 31 milyar 512 milyon dolar artarak, 65 milyar 57 milyon dolar oldu.





Hangi ülke ne kadar büyüdü?



Çin: Yüzde 9.1

Türkiye: Yüzde 8.2

Estonya: Yüzde 7.9

Hindistan: Yüzde 6.9

Litvanya: Yüzde 6.6

Endonezya: Yüzde 6.5

Singapur: Yüzde 6.1

Mahfi Eğilmez: Ekonomi inanılmaz canlı



Büyüme rakamlarını yorumlayan NTV yorumcusu Mahfi Eğilmez, "Ekonomi inanılmaz canlı gidiyor. Hız kesmeden devam ettiğimizi gösteriyor" dedi.





