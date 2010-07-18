Türkiye Suriye'yle ortaklaşa PKK kamplarını bastığı ortaya çıktı

T24 -

‘Emri Erdoğan verdi’

‘İsrail şikayet etti NATO uyardı’

‘PKK silah bırakırsa iyi olur’

Türkiye’nİn PKK’ya karşı mücadelede kullanmak için İsrail’den satın aldığı Heronlar’ın Temmuz ayı başından bu yana Suriye ve Lübnan üzerinde uçarak PKK’lı avladığı ortaya çıktı. Heronlar’ın verdiği koordinatlar Suriye ordusu tarafından vuruluyorOperasyona Şam’da konuşlu Türk generaller de katılıyor. İsrail, Heronlar’ın Suriye’de kullanımı nedeniyle Türkiye’yi NATO’ya şikayet etti. İsrail kaynaklı Debka sitesine göre Hizbullah da PKK’lılarla mücadelede Lübnan sınırını kontrol ediyorİsrail istihbaratına yakınlığıyla bilinen Debka internet sitesi dün “özel haber” koduyla çarpıcı bir iddia ortaya attı. Suriye’nin PKK’ya karşı başlattığı geniş çaplı operasyonun İsrail’in Türkiye’ye sattığı insansız istihbarat uçakları Heronlar tarafından desteklendiğini, hatta Şam’daki askeri üste konuşlanan Türk generallerin de operasyonda Suriyeli meslektaşlarıyla koordinasyon halinde çalıştıklarını yazdı.Debka’nın iddiasına göre Suriye ordusu, ilk kez Suriye hava sahasında uçan Heronlar’dan gelen istihbarat dahilinde PKK üzerine daha önce eşi benzeri görülmemiş bir askeri harekat düzenliyor. Suriye ordusu örgütün bu ülkede konuşlanmış ayağını tamamen çökertmek için PKK’nın kendine üs olarak seçtiği Kamışlı, El Asaka, Karatşuk ve Divar kentlerini tamamen kuşatmış durumda. Buradaki PKK mevzileri ağır bombardıman altında tutuluyor. Dün itibariyle bölgede öldürülenlerin sayısı 300’e ulaştı, 400 kişi sağ olarak ele geçirildi, 1000 kişi de yaralı. Yaralılar arasında sivillerin de bulunduğu ileri sürülüyor.Suriye, PKK’lıların Irak’a kaçmasını engellemek için sınır bölgesini de kapattı. Ayrıca Lübnan sınırı da PKK’lıların bu ülkeye kaçışını engellemek için hem Suriye hem de Hizbullah askerleri tarafından kontrol ediliyor. Hizbullah ve ona bağlı “Emel” örgütü, sızan PKK’lıların Lübnan şehirlerine ulaşmaması için teröristlerle yoğun çatışmalara giriyor. Heronlar hem Suriye sınırında hem de Lübnan sınırında PKK’lıların geçişini tespit ettikleri anda yerdeki birlikler alarma geçip PKK’lıları kaçamadan etkisiz hale getiriyor. Heronlar’ın kullanılması emrini ise bizzat Erdoğan’ın verdiği belirtiliyor.İsrail’e göre bu durum Türkiye ile yapılan sözleşmeye tamamen aykırı. Sözleşme uyarınca Türkiye’nin İsrail’e düşman ülkelerde işbirliği halinde bu insansız uçakları kullanması yasak. Bu nedenle İsrail, Heronlar’ın Suriye ve Lübnan’da kullanıldığı bilgisini elde etmesinin hemen ardından önce Washington’a ardından da NATO merkez karargahına Türkiye’yi şikayet etti. NATO yetkilileri Türkiye’yi Heronlar’ı bu ülkelerin üzerinde kullanmaması için uyardı ancak bir yanıt alamadı. Debka’ya göre Suriye ve Hizbullah, Heronlar’a ilk kez bu kadar yakın olabiliyor ve hava sahalarında bu uçakların özelliklerini inceleme fırsatı bulabiliyor. Bu da İsrail’i son derece rahatsız eden bir durum.Bir dönem PKK’ya verdiği destek yüzünden Türkiye’nin neredeyse savaşın eşiğine geldiği Suriye’nin Devlet Başkanı Beşar Esad, “Silahı ve terörü bırakanla sorunumuz olmaz. Terörü besleyen ve destekleyen unsurları ortadan kaldırmalıyız. PKK silahı bırakıp siyasi platforma kayarsa olumlu bir gelişme olur. Terör olmadığı sürece taraflar diyalog kurabilir” dedi. Esad, silah bırakırlarsa PKK içindeki 1500 Suriyelinin dönüşüne izin verileceğinin işaretini verdi. Esad, kalıcı barış konusunda vizyonunu, “Suriye ve Türkiye olarak Kürtlerin toplumumuzun parçası olduğunu görüyoruz. Geçici ikamet eden turist değiller. Ülkelerimizin kurulmasında katkıları olan milyonlarca insanla teröristleri kuşatacağız. Terörü besleyen unsurların ortadan kaldırmalıyız” sözleriyle çizdi. Esad’a Suriye’de PKK’ya yönelik operasyonda 400 örgüt üyesinin tutuklandığına dair haberler de soruldu. Suriye Lideri, “Türkiye ile güvenlik işbirliğimizi daha da güçlendirecek bir anlaşma yapacağız” demekle yetindi. Kürt açılımı konusunda da, “Açılım ulusal sınırlar içinde olmalı. Açılım maskesi altında bizi başka taraflara götürecek bir açılımı istemiyoruz” dedi.