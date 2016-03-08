Türkiye Suriyelileri almaya hazır



Brüksel'deki dramatik müzakere maratonunun ardından Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasının imzalanması 17 Mart'ta yapılacak olan bir sonraki AB Zirvesi'ne ertelendi. Temel çerçevesi üzerinde mutabakat sağlanan anlaşmanın ayrıntılarının belirlenip nihai şeklini alması için başlatılan görüşmeler sürdürülecek.

12 saat süren Türkiye ile AB arasındaki görüşmelerde Avrupa yönündeki mülteci akınının yavaşlatılması amaçlanıyor. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu bu amaçla kapsamlı bir paket üzerinde çalışıldığını söyledi. Türkiye'nin genişlettiği öneri ve talepleri Avrupalı liderleri hazırlıksız yakaladı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk diyalogun başarıyla tamamlanacağından hiçbir kuşkusu olmadığını ve Avrupa yönündeki kontrolsüz göçün sona ereceğini belirtirken, Başbakan Davutoğlu Türkiye'nin bütün taahhütlerini yerine getireceğini ifade etti.

‘Aşırı beklentilere yer yok’

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ise aşırı beklentilere yer olmadığı uyarısında bulundu. Zirvenin kendilerini sadece bir adım ilerletebildiğini ve bu adımlara yenilerinin eklenmesi gerektiğini belirten Tsipras, Makedonya sınırında bekleşen İdomeni'deki binlerce mültecinin son derece kritik durumda olduğunu hatırlattı.

Merkel memnun

Türkiye – AB zirvesinin sonuçlarını olumlu bulduğunu söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, büyük aşama kaydettiklerini vurguladı. Almanya Başbakanı Türkiye'nin Yunanistan'a geçen mültecileri geri kabul etme önerisinin yasa dışı göçün önlenmesi açısından son derece önemli olduğunu kaydetti. Merkel, “20 Mart'taki eyalet seçimlerinden önce daha fazla ilerleme kaydedilmesini arzular mıydınız? şeklindeki soruya, “sürecin milli siyasi konularla ilgisi olmadığı”, yanıtını verdi.

Angela Merkel Türkiye'nin AB üyeliği ile görüşmelerin ‘ucu açık' olduğunu tekrarladı. Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerinin hızlandırılması talebine karşılık Almanya Başbakanı, ‘tam üyeliğin şimdilik tartışma konusu olmadığını' söyledi.

Vize muafiyeti

Türkiye Başbakanı Davutoğlu, Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesi’ne rahat seyahat edebilmesi için öngörülen vize kolaylığının, Hollanda'nın dönem başkanlığının sona ereceği Haziran ayının sonuna yetiştirilmesini arzuladıklarını dile getirdi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz vize kolaylığının ancak birtakım engellerin aşılmasıyla yürürlüğe girebileceğini söyledi.

Bire bir formülü

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB'nin bundan böyle Avrupa'ya kaçak giren Suriyeli mültecileri de Türkiye'ye iade edebileceğini, ancak Türkiye'nin üzerindeki yükün artmaması için Yunan adalarından Türkiye'ye gönderilecek her bir mülteci karşılığında Türkiye'den bir mültecinin Avrupa'ya alınacağını açıkladı.

AB zirvesinin kapanış bildirisinden, ‘Balkan rotası kapanmıştır' ifadesi çıkarıldı. Yerine, ‘Batı Balkanlar rotası üzerindeki kural dışı mülteci akını son bulmalıdır' cümlesine yer verildi. Balkan rotasının kapatıldığı ifadesine Almanya ve Yunanistan karşı çıkmaktaydı.

Brüksel zirvesinde mülteci krizi nedeniyle Yunanistan'a daha fazla yardım yapılması da kararlaştırıldı. Balkan ülkelerinin sınırlarını kapatması nedeniyle on binlerce mülteci Yunanistan'da mahsur kalmıştı. AB Komisyonu Yunanistan'a yapılan ‘mülteci yardımının' 700 milyon Euro arttırılmasını öneriyor.