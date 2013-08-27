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Türkiye Suriye'de taraf oldu; Patriotlar geri çekilsin

Suriye’ye askerî müdahale tartışmaları yoğunlaşırken, Alman Sol Parti, Türkiye’de konuşlandırılan Alman Patriot birliğinin geri çekilmesi talebinde bulundu

27 Ağustos 2013 12:39

Almanya'da Sol Parti, Suriye'ye dışarıdan askerî müdahale tartışmaları karşısında Türkiye'deki Alman askerlerinin geri çekilmesini talep etti. Alman Patriot füzeleri ve yaklaşık 300 askerlik Patriot birliği, Suriye krizi çerçevesinde Türkiye'nin NATO'dan talebi üzerine ocak ayında Kahramanmaraş'a konuşlandırılmıştı.

Sol Parti Başkanı Bernd Riexinger Potsdam kentinde yayımlanan Märkische Allgemeine gazetesine verdiği demeçte “Türkiye'nin kendisini fiili olarak savaşın tarafı ilân etmesiyle birlikte Patriot füzelerinin savunma amaçlı görevi sona ermiştir. Federal Meclis yeni bir karar almadığı sürece geri çekilmeleri zorunludur” dedi.

İngiltere gibi Türkiye de Birleşmiş Milletler yetkisi olmadan da Suriye'ye müdahaleye hazır olduğunu açıklamıştı.

Alman Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Ruprecht Polenz ise, Deutschlandfunk radyosuna verdiği mülâkatta, Türkiye'deki Patriotlar ile ilgili yöneltilen soru üzerine, “Patriot füzeleri Hollandalılar ve Amerikalılarınkiyle birlikte, Suriye'den bir saldırı durumunda çatışmaların Türkiye'ye yayılmasını önlemek üzere oradadır. Ve bu görevi yerine getirmeye devam edecekler” yanıtını vermişti.

 

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