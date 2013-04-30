'Türkiye, Suriye'de Sünni Müslümanlık partizanı gibi davranmamalı'

Uluslararası Kriz Grubu, kimyasal silah kullanımının konuşulduğu Suriye'deki içsavaşa yönelik yaptığı çalışmayı yayınladı. Raporda, Suriye'deki insani krizin ciddiyetini koruduğu belirtilerek, uluslararası kamuoyu ve Türkiye için politika önerilerinde bulunuluyor.



Raporda uluslararası kamuoyundan gelen yardımlarının sınır aşırı ulaştırılması yönündeki engellerin kaldırılmasına vurgu yapıldı. Raporda Şam hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği yapması istendi.

Raporda Türkiye'nin Suriye politikasına da eleştiriler yöneltildi. Türkiye'nin Suriye krizinin hızlıca çözülmesi yönündeki iddialarından vazgeçmesi gerektiği ve taraflar arasındaki görüşmelere destek vermesi istenerek, "bölgede Sünni Müslüman hegemonyası partizanı rolü üstleniyor gibi bir algının oluşmasına izin verecek adımlardan kaçınmalı" ifadesi kullanıldı.

Antakya, Ankara, İstanbul, Brüksel'de hazırlanan raporda, Türkiye ve uluslararası partnerleri daha uzun vadeli programlar hazırlamaya ve artan sığınmacı sayısını karşılamak için politika geliştirmeye davet edildi.

Sınırları Bulandırmak: Suriye'nin Dağılmasının Türkiye'ye Riskleri raporunda sınır aşırı yardımlar incelenerek, Hatay'da araştırmalar yapıldı. Bölgede Türkiye'nin 450.000 sığınmacıya ev sahipliği yapmasına karşın, sığınmacı artışının sürdürülemeyeceği belirtilerek, eğer sığınmacı artışı 2013'te de devam ederse, uluslararası aktörlerin sorumluluklarının altından kalkamayacakları belirtildi.

Raporda belirtilen ana bulgular ve öneriler şöyle:

"Sınırın suriye sınırında toplanan mültecilerin sayısının artmasıyla, Türkiye, tüm Suriyeliler'e geçiş izni vermeli. Suriyeliler'e yardım talebinde bulunan tüm insanı yardım organizasyonları için acil kayıt hizmeti sağlamalı. Uluslararası bağışta bulunanlar fonlama ve yardımlarını artırmalı, Avrupalı devletler de daha fazla Suriyeli'yi kabul ederek yükü biraz daha hafifletmeli."



"Birleşmiş Milletler ajansları hemen Şam ile iletişime geçmeli. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri 18 Nisan'da sınır ötesi dahil, tüm insani yardımların tedarik edilmesinin önemini vurguladı. Suriyeli yetkililer Birleşmiş Milletler ve çeşitli insani yardım kuruluşları ile tam bir kooperasyon içine girmeli ve sınır ötesi yardımlarını ülkeye sokmalarına izin verilmeli."



"Bu arada güvenliğin el verdiği oranda uluslararası camiada, Suriyeli yerel mecralar ve organizasyonlarla mevcut kooperasyonlarını genişletmeli ve Türkiye sınırını kullanarak Kuzey'deki Suriyeliler'e yardım etmeli. Özellikle de harap edilmiş bölgelerde. Tüm taraflar insani yardım örgütlerine güvenli ve engelsiz bir geçiş sağlamalı."



"Türkiye, Suriye'de krizinin hızlıca çözülmesi konusundaki iddiaları bir kenara bırakmalı, üzerinde anlaşılmış olan plana tam desteğini vermeli ve bölgede Sünni Müslüman hegemonyası partizanı rolü üstleniyor gibi bir algının oluşmasına izin verecek adımlardan kaçınmalı."



"Şu anda Türkiye'nin aldığı önlemler ile Türkiye sınırındaki önemli bir bölge olan Hatay'daki mezhepsel gerilimler sakinleşti. Ankara da, Suriyeli muhalifleri Aleviler'in yoğun yaşadığı bölgelerden uzak tutmak için insiyatiflerini kullanmaya devam etmeli ve Sünni Müslüman mültecileri başka bölgelere yerleştirmeli."