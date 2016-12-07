Türkiye Suriye'de arabuluculuk yapıyor

Rus haber ajansı Interfax'a konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'nın Halep'teki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla Moskova ile Suriyeli muhalif grupların müzakere edebilmesi için elinden geleni yaptıklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrasında açıklamalar yapan Yıldırım'ın iki tarafı biraraya getirmek için uğraştıklarını, uzlaşı sağlanıp bir anlaşma imzalanması halinde ise bunun herkesin yararına olacağını söylediği aktarıldı.

Pazartesi günü Moskova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Yıldırım, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmüştü. Taraflar, Türkiye'nin 2015'te bir Rus savaş uçağını düşürmesiyle yaşanan krizin ardından ikili ilişkileri canlandırmaya devam edecekleri mesajı vermişti.

Çatışan tarafları destekliyorlar

Rusya ve Türkiye, Suriye'deki iç savaşta birbiri ile çatışan tarafları destekliyor. Moskova, Suriye rejim güçleri tarafında yer alırken Türkiye ise muhalif grupları destekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin hedefinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmek olduğu yönündeki açıklaması geçen ay iki ülke arasında yeni bir gerginliğe yol açmış, Rusya bu sözlerle ilgili Ankara'dan açıklama beklediklerini belirtmişti.

Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'de Esad'ın geleceği ile ilgili yaşanan gerginliğin ardından bir telefon görüşmesi yapmış ancak görüşmenin içeriği açıklanmamıştı.

Yıldırım'ın Erdoğan'ın bu sözlerini Rusya ziyareti sırasında operasyonların rejim değişikliğiyle ilgili olmadığını söyleyerek yumuşattığı bildirildi.

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AFP/SSB/HS