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Türkiye-Suriye sınırında 10 IŞİD militanı yakalandı

Yakalanan IŞİD'lilerin yanında 14 de çocuk bulunuyor

Fotoğraf: Arşiv

22 Ocak 2016 17:46

Türkiye - Suriye sınırında Suriye üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan IŞİD terör örgütü üyesi 10 kişi beraberindeki 14 çocukla birlikte sınır güvenliğince yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kilis'in Havuzlubahçe ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasal olmayan yollardan geçmeye çalışan terör örgütü İŞİD üyesi 10 kişi yakalandı. IŞİD üyesi 10 kişinin yanlarında Türkiye'ye hangi amaçla getirdiği henüz bilinmeyen 14 çocukta sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

 

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