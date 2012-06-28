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Türkiye, Suriye sınırına uçaksavar ve tank sevkiyatı başlattı

Konvoyun, geçen hafta yakınlarında Türk jetinin vurulduğu Yayladağı köyü mevzisi ile Altınözü ve Reyhanlı civarına konuşlandığı belirtiliyor

28 Haziran 2012 17:01

Türkiye, Suriye sınırına tanklar, uçaksavarlar ve roketatarlar taşıyan bir askeri konvoy yolladı.

Konvoyun, geçen hafta yakınlarında Türk jetinin vurulduğu Yayladağı köyü mevzisi ile Altınözü ve Reyhanlı civarına konuşlandığı belirtiliyor.

Reuters ajansına isminin açıklanmaması kaydıyla bilgi veren bir hükümet yetkilisi "Türkiye, uçağının düşürülmesi ardından gereken önlemleri alıyor" diye konuştu.

Ancak yetkili bölgeye askeri birlik de kaydırıldığı haberlerini doğrulayamayacağını belirtti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü Suriye'nin bir Türk savaş uçağını düşürmesinden sonra Şam yönetiminin artık Türkiye için tehdit haline geldiğini belirterek Suriye'yle ilgili askeri angajman kurallarının değiştirildiğini açıklamıştı.

Buna göre "Suriye'den Türkiye sınırına yaklaşan her askeri unsur tehdit olarak değerlendirilecek."

Türkiye, Suriye kuvvetlerinin bu yıl hava sahasını 100'den fazla kez ihlal ettiğini ancak bir olay yaşanmadığını söylüyor.

İstanbul'daki muhabirimiz Jonathan Head, yeni kuralların bu durumu değiştirebileceğini kaydediyor.

Suriye Enformasyon Bakanı dün jetin yanlışlıkla vurulduğunu, Türkiye ile sorun istemediklerini yinelemişti.

 

BBC Türkçe

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