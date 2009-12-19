Türkiye-Suriye 3. demiryolu sınır kapısı açılıyor

T24 - Türkiye ile Suriye arasında 3. demiryolu sınır kapısı, 22 Aralık'ta düzenlenecek törenle açılacak.





TCDD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye-Suriye arasındaki demiryolu ağını güçlendirmeye yönelik 3. demiryolu sınır kapısı, Çobanbey istasyonunda yapılacak törenle hizmete girecek.



Sınır kapısının açılışı, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Suriye Ulaştırma Bakanı Yarob Süleyman Badr tarafından yapılacak.



Çobanbey demiryolu sınır kapısı, Nusaybin ve Meydan-ı Ekbez'den sonra 3. demiryolu sınır kapısı olarak yolcu ve yük taşımacılığının artmasında büyük önem taşıyor.



Çobanbey 3. demiryolu sınır kapısının hizmete hazır hale gelmesi için Gaziantep-Karkamış-Çobanbey arasındaki 145 bin 410 metre uzunluğundaki demiryolu hattı yenilenerek işletme hızı 30 km/saatten 90-100 km/saate çıkarıldı.



Çobanbey demiryolu sınır kapısının açılmasıyla Güneydoğu illerinden Suriye ve Ortadoğu ülkelerine yılda 1 milyon ton fazla yük taşınması ve ihracat kapasitesinin de yüzde 125 artması hedefleniyor.