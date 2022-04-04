Türkiye, Surinam'ın ardından dünyada en yüksek enflasyona sahip 7. ülke

Türkiye, yüksek enflasyon alanında dünyada üst sıralara yükselmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'de enflasyon yüzde 61,1'e yükseldi.

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Bu veriler ışığında Türkiye, dünyada yüksek enflasyon alanında Surinam'ın ardından 7. sırada bulunuyor. 6. sıradaki Surinam'da enflasyon ocakta yüzde 61,5 olurken, 8. Zimbave'nin enflasyonu martta yüzde 72,7 düzeyinde.

Türkiye'yi ise sırasıyla yüzde 52,3'le Arjantin (şubat oranlarıyla) ve yüzde 34,7'yle İran izliyor.