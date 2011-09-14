-Türkiye, Süpermoto Avrupa Şampiyonası'nda 2. oldu ANKARA (A.A) - 14.09.2011 - Motosiklette Türkiye, Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nda takım halinde ikincilik elde etti. Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun son ayağı olan İtalya koşusu, iptal edilerek sezon tamamlandı. Yarışmanın iptal edilmesinin ardından 450 CC'de Ata Nurcan, 250 CC'de Mehmet Çelik ve 85 CC'de Asrın Rodi Pak, Şakir Şenkalaycı ve Harun Çabuk ile şampiyonada yer alan Türkiye, takım halinde ikinci sırada yer aldı. Bireyselde ise Ata Nurcan ikinci, Asrın Rodi Pak ve Mehmet Çelik ise üçüncülük kupası elde etti. Şenkalaycı ve Çabuk ise beşinci sırada kaldı.