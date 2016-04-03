Türkiye, sualtı hokeyinde dünya ikincisi oldu

Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'nın finalinde Avustralya ile karşılaşan Türkiye, rakibine 3-0 yenilerek ikinciliği elde etti.

Türkiye, A grubundaki 6 maçtan, 5'i kazanarak, çeyrek finale yükseldi. Bu turda Hollanda'yı 5-3'lük skorla geçen milliler, yarı finalde grupta tek mağlubiyetini aldığı İngiltere ile eşleşti. Rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Türkiye, finalde Avustralya ile mücadele etti.

Avustralya önünde havuzdan 3-0'lık skorla mağlup ayrılan Türkiye, dünya şampiyonasında ikinci sırada yer aldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, federasyonun resmi sitesinden şu açıklamaları paylaştı:

Final maçında Avustralya’ya mağlup olmamız, A Milli Takımı’mızda, sualtı camiasında ve ülkemizde bir parça hüzün yaratsa da elde ettiğimiz Dünya İkinciliği, sualtı hokeyindeki gücümüzün bir göstergesi oldu.

Ülkemize kazandırdığımız bu başarının gururunu yaşıyoruz. Aldığımız bu ödülü, ülkemizin barış ve huzuru için canlarını veren şehitlerimize ve gazilerimize ithaf ediyoruz.