Türkiye, son 1 haftadır hijyen ve temel gıda ürünlerinde stok yapıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakasını açıklanmasının ardından, market raflarına koşan vatandaş, temel gıda ve koruma ürünlerine yönelik alışverişlerine devam ediyor. Geçen bir haftalık sürede vatandaşın talebi, makarnada 4 katına, unda 5 katına, pirinç ve bakliyatta 4 katına, sirkede ise 5 katına çıktı.

Bazı market zincirlerinde toplam satışlarda adet olarak yüzde 35'lerde olan artış, gıda kategorisinde yüzde 50'ye ulaşırken, sıvı sabun, kolonya bakliyat, makarna ve konserve ürünleri en çok satılan ürünler olarak öne çıktı.



Sektör temsilcileri ise oluşan talebi karşılamak için alternatif tedarik kanallarına yöneldiklerini aktarırken, stoklarda herhangi bir sorun olmadığını ve vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini dile getirdi.

"Tüketici panikte"

Sözcü'nün haberine göre; Türkiye'de vakanın görüldüğü ilk andan itibaren mağazalarda özellikle hijyen ve gıda gibi temel ürün gruplarında büyük talep artışları yaşandığını aktaran Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, satışlarda hijyen ürünleri, kolonya, kuru gıda ve bakliyat ürünlerinin öne çıktığını açıkladı.

Geçen yılın aynı dönemine göre tüketicilerin satın alma kararlarının değiştiğini vurgulayan Minialai şunları söyledi: "Özellikle tüketicilerin ürünlerin tükeneceğini düşünerek tedirgin olmamasını, yeterli stokumuzun olduğunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla yaşanan tedirginlik neticesinde, gün içerisinde boşalan raflara rastlamak mümkün olabilir ancak 24 saat içinde raflarımızı tekrar dolu hale getiriyoruz. Tüm bu panik elbette bir taraftan tedarik zincirinde ve üreticilerde de bir baskı yaratıyor” bilgisini verdi.

Vatandaşlar en çok bu ürünleri alıyor

Sıvı sabunlar

Kolonya ve gül suyu

Kuru bakliyatlar

Makarna

Deniz ürünleri konservesi

Gıda satışları arttı

Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu Türkiye'de ilk vakanın görülmesi ile birlikte hem market hem de online satışlarında kuru gıda, kasap, temizlik malzemeleri, meyve-sebze, self servis, kişisel bakım ve hijyene yönelik ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü aktardı.

Kartallıoğlu, ürün bazında ise süt ve süt ürünlerinde yüzde 42, şarküteride yüzde 33, balıkta yüzde 29, meyve sebzede yüzde 30, kasap ürünlerinde yüzde 34'lük artış yaşadıklarını belirtti.