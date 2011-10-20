-Türkiye Somali'ye yardımlarda ilk sırada ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Türkiye, milli gelirine oranla Somali'ye yapılan yardımlarda birinci sırada yer alıyor. Başbakanlığın internet sitesinde yer alan rakamlara göre Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi (AFAD), Diyanet İşleri Başkanlığı kanalı ve diğer kampanyalarla toplanan yardımların miktarı 13 Ekim akşamına kadar toplam 510 milyon 600 bin TL (275 milyon dolar) oldu. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2011 tahminine göre milli geliri 763 milyar 96 milyon dolar olan Türkiye, milli gelirinin yaklaşık 2800'de 1'ini Somali'ye yardım için ayırdı. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD ise 15 trilyon 64 milyar 816 milyon dolar olan milli gelirinin yaklaşık 145 binde 1'i olan 105 milyon doları Somali'ye veriyor. Milli gelirlerine oranlandığında Türkiye, ABD'nin 52 katı yardım yapıyor. İngiltere'nin 2011 yılı için Somali'ye yardım programının bütçesi İngiltere Uluslararası Kalkınma Kurumu'nun (DFID) verilerine göre 26 milyon sterlin (40 milyon dolar). Milli geliri 2 trilyon 480 milyar 978 milyon dolar olan Londra'nın Somali'ye yaptığı yardımın milli gelire oranı ise yaklaşık olarak 62 binde 1. Avrupa'nın büyük ekonomilerinden İtalya'nın 2011'de Somali'ye yaptığı ayni ve nakdi yardımlar ise 12 milyon dolar civarında. İtalya'nın 2 trilyon 245 milyar 706 milyon dolar olan milli geliriyle Somali'ye yaptığı yardım karşılaştırıldığında yardım oranı ise 187 binde 1'de kaldı. Somali'ye 2011 yılında 8 milyon civarında nakdi yardım yapan Fransa ise 2 trilyon 808 milyar 265 milyon dolarlık milli gelirinin sadece 350 binde 1'ini ayırdı. AB ise üyeleri dışında Somali'ye yaklaşık 85 milyon dolar yardımda bulundu. Dünya Bankası, Somali'nin aralarında bulunduğu Afrika Boynuzu ülkelerine 686 milyon dolar yardım sağlıyor. Ancak yardımların çoğunun Kenya, Etiyopya ve Cibuti'ye gittiği bildiriliyor. Afrika Boynuzu'na Ağustos ayı itibarıyla 870 milyon doları acil olmak üzere dünya genelinde 1,03 milyar dolar yardım sözü verildi. Daha önce Afrika Boynuzu'nda 1,45 milyar dolar ek yardıma ihtiyaç duyulduğunu bildiren Dünya Bankası, Eylül ayının sonunda bölgede kuraklık ve açlıkla mücadele eden ülkelere mali yardımı 1,88 milyar dolara yükselteceğini duyurmuştu. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da Afrika Boynuzu'ndaki açlıkla mücadelede sadece bu yıl için 700 milyon dolarlık finansman ihtiyacı bulunduğunu belirtmişti. BM, kuraklık çeken ülkelerin 2,4 milyar dolarlık acil yardıma ihtiyacı olduğunu tahmin ediyor. Şu ana kadar toplanan uluslararası yardımların 1,4 milyar dolara yaklaştığı belirtiliyor. ABD ise Afrika Boynuzu ülkeleri için ayırdığı 500 milyon dolarlık yardımdan Somali'de açlıktan etkilenenlere 105 milyon dolar yardım yapacağını bildirdi. BM örgütü Dünya Gıda Programı (WFP), Somali'de 990 bin kişiye ulaştıklarını, ülke genelinde ulaşmayı hedefledikleri insan sayısının ise 1,9 milyon kişi olduğunu duyurdu. WFP, Somali'nin başkenti Mogadişu'da sıcak yemek verdiği yerlerini sayısını 23'e çıkardığını da kaydetti. WFP, Somali'de gelecek 6 aydaki operasyonları için 767 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu, ancak kesinleşen ve taahhüt edilen yardımların miktarının 299 milyon dolarda kaldığını belirtiyor. Dünyanın en gelişmiş ülkesi olarak kabul edilen ABD'nin Somali'ye yardımları ise çok düşük düzeyde. Somali'ye 2008 yılında 262 milyon dolar, 2009'da 411 milyon dolar, 2010'da ise 133 milyon dolar yardım eden Washington yönetimi, bu yıl büyük bir kuraklık ve açlıkla karşılaşan Afrika'nın bu talihsiz ülkesine eldeki son verilere göre 105 milyon dolar yardım sözü verdi. ABD, bu yardımın Afrika Boynuzu ülkeleri için oluşturulan 500 milyon dolarlık yardım havuzundan karşılanacağını duyurdu. Bu yıl Somali'ye 26 milyon sterlin yardım edeceğini bildiren İngiliz hükümeti 2015 yılına kadar bu ülkeye yapacağı yardımları artırma kararı aldı. İngiliz hükümeti 2015 yılına kadar yılda ortalama 63 milyon sterlini Somali'de gençler için iş imkanları yaratmak, sağlık ve eğitim hizmetlerini artırmak, temel insani gereksinimleri karşılamak ve güvenliğin sağlanmasına destek vermek amacıyla bağışlayacak. İngiltere ayrıca birçok yardım kuruluşunu bünyesinde barındıran "UK Disasters Emergency" (DEC) adlı komitenin aracılığıyla Somali için yardım topluyor. Bu kuruluşun altında İngiltere Kızılhaçı, Islamic Relief, Oxfam, Christian Aid gibi çeşitli yardım kuruluşları bulunuyor. Somali'ye 2000-2010 yılları arasında toplam 125 milyon avro yardım yapan İtalya, bu yıl BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) hassas grupların korunması için 900 bin avro, kronik beslenme yetersizliği için UNICEF'e 1 milyon 400 bin avro, BM Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) gıda güvenliği ve analizi çalışması için 300 bin avro, geçim kaynaklarının geliştirilmesi için 1 milyon avro, sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 600 bin avro yardımda bulundu. İtalya, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne bu yıl Somali'deki kuraklıkla mücadelede yem ve tohum üretimi, derelerin ıslahı, balıkçılık araç-gereçleri için 800 bin avro yardım yaptı. Dünya Gıda Programı'na (WFP) 500 bin avro, 2 ve 19 Ağustos'ta 500 bin dolarlık insani yardım yapıldı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Eylül'den Aralık 2011'e kadar Somali'deki bir milyondan fazla kişiye yardım edilmesinin planlandığını açıkladı. BM Dünya Gıda Programı kapsamında Fransa'nın, Afrika Boynuzu'na yaklaşık 16 bin ton gıda yardımı yapması planlanıyor. Bu yardımdan Somali, Kenya ve Etiyopya'da evini terk etmek zorunda kalan ya da mülteci durumundaki 900 bin kişi yararlanacak.