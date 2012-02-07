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Yaşam

'Türkiye Somali'ye bozuk gıda veriyor'

Türkiye’nin geçtiğimiz yaz kuraklıktan kırılan Doğu Afrika ülkesi Somali için başlattığı yardım seferberliği El Şebab terör örgütünün tepkis

07 Şubat 2012 02:00


T24 - Türkiye’nin geçtiğimiz yaz kuraklıktan kırılan Doğu Afrika ülkesi Somali için başlattığı yardım seferberliği El Şebab terör örgütünün tepkisini çekti. Daha önce de Türkiye tarafından verilen bursa başvurmak isteyen Somalili gençlere bombalı saldırı düzenleyen örgüt, Türkiye’ye yönelik karalama kampanyası başlattı.

"Türkiye Somali'ye bozuk gıda veriyor"HaberTürk'te yer alan habere göre; Başkent Mogadişu hükümetine yönelik kanlı saldırıları ve sivillere yönelik acımasız infaz görüntüleriyle bilinen örgütün üst düzey yöneticilerinden Şeyh Abdulkadir Mumin, Türkiye’nin son 60 yılın en büyük felaketiyle mücadele eden Somalileri zehirlemeye çalıştığını öne sürdü.


'Türkiye'nin desteği sahtekarca'

Türkiye’den gönderilen gıda ve ilaç yardımlarının büyük bölümünün son kullanma tarihlerinin geçmiş malzemeler olduğunu iddia eden Mumin “Halkı uyarıyoruz. Bu malzemeleri almasınlar. Türkiye’nin desteği sahtekârca. Emperyalist niyetle hareket ediyorlar” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl ağustos ayında eşi Emine Erdoğan ile birlikte Somali’yi ziyaret ederek Müslüman ülkeleri Somali’ye yardımlarını artırmaya davet etmişti. Kızılay ve İHH İnsani Yardım Vakfı gibi Türk yardım kuruluşları Somali’ye en etkin yardımda bulunan kuruluşlar olmuşlardı. Türkiye, Somali’nin kalkınması için eğitimden sağlığa birçok konuda verdiği destekle dünya kamuoyunun da dikkatini çekmişti.

El Şebab geçtiğimiz yıl ekim ayında Türkiye’den burs alabilmek umuduyla başkent Mogadişu’da başvuru kuyruğuna giren gençlere bombalı saldırı düzenlemişti. Saldırıda 70’ten fazla kişi hayatını kaybederken, 150 kişi de yaralanmıştı. Yaralanan gençlerden bazıları THY tarafından gönderilen ambulans uçakla tedavi için Türkiye’ye getirilmişti.


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