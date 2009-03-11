Türkiye sıralamada geriledi

İspanya-Türkiye maçına ilgi büyük

TÜRKİYE 11. SIRADA

Sıralamadaki ilk 20 takım şöyle:

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarısı nedeniyle, dünya klasmanında ilk sıraya yükselen, Türkiye'nin 19. Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinden İspanya, bin 666 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sıradaki Almanya bin 366, 3. sıradaki Hollanda da bin 317 puanla aynı konumda kaldı.Dünya kupası elemelerinde 5. Grup'ta mücadele eden Türkiye, 1 basamak geriledi ve bin 9 puanla 11. sıraya indi.(A) Milliler'in gruptaki rakiplerinden Belçika, 4 basamak yükselerek 49, 1 basamak çıkan Bosna Hersek de 58. sıraya yerleşti. Ermenistan, 1 basamak yükselip 120. sıraya otururken, 4 basamak inen Estonya da 126. sırada yer aldı.1. İspanya (1) 1,666 puan2. Almanya (2) 1,3663. Hollanda (3)1,3174. İtalya (4)1,2845. Brezilya (5)1,2606. Arjantin (6)1,2197. Hırvatistan (7)1,1698. Rusya (9) 1,1289. İngiltere (8)1,08310. Portekiz (12)1,02511. TÜRKİYE (10)1,00912. Fransa (11)1,00413. Çek Cumhuriyeti (12) 99814. Ukrayna (14) 92715. Paraguay (15)90816. Kamerun (16) 90017. ABD (20)89618. İsrail (18)88819. Yunanistan (19)86320. Romanya (17) 849(Not: Parantez içindeki rakamlar, ülkelerin bir önceki sıralamasını gösteriyor.)