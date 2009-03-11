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Spor

Türkiye sıralamada geriledi

FIFA, Mart ayı dünya sıralamasını açıkladı. İlk 7'nin değişmediği sıralamada, Türkiye 1 basamak gerileyerek, 11. sırada yer aldı.

11 Mart 2009 02:00



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Mart ayı dünya sıralamasını açıkladı. İlk 7'nin değişmediği sıralamada, Türkiye 1 basamak gerileyerek, bin 9 puanla 11. sırada yer aldı. 

İspanya-Türkiye maçına ilgi büyük

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarısı nedeniyle, dünya klasmanında ilk sıraya yükselen, Türkiye'nin 19. Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinden İspanya, bin 666 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sıradaki Almanya bin 366, 3. sıradaki Hollanda da bin 317 puanla aynı konumda kaldı.

TÜRKİYE 11. SIRADA

Dünya kupası elemelerinde 5. Grup'ta mücadele eden Türkiye, 1 basamak geriledi ve bin 9 puanla 11. sıraya indi.

(A) Milliler'in gruptaki rakiplerinden Belçika, 4 basamak yükselerek 49, 1 basamak çıkan Bosna Hersek de 58. sıraya yerleşti. Ermenistan, 1 basamak yükselip 120. sıraya otururken, 4 basamak inen Estonya da 126. sırada yer aldı.

Sıralamadaki ilk 20 takım şöyle:

1. İspanya (1) 1,666 puan
2. Almanya (2) 1,366
3. Hollanda (3)1,317
4. İtalya (4)1,284
5. Brezilya (5)1,260
6. Arjantin (6)1,219
7. Hırvatistan (7)1,169
8. Rusya (9) 1,128
9. İngiltere (8)1,083
10. Portekiz (12)1,025
11. TÜRKİYE (10)1,009
12. Fransa (11)1,004
13. Çek Cumhuriyeti (12) 998
14. Ukrayna (14) 927
15. Paraguay (15)908
16. Kamerun (16) 900
17. ABD (20)896
18. İsrail (18)888
19. Yunanistan (19)863
20. Romanya (17) 849

(Not: Parantez içindeki rakamlar, ülkelerin bir önceki sıralamasını gösteriyor.)

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