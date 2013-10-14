T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türkiye sınırına yakın İdlib'de patlama; 40 kişi öldü!

Gözlemevi, en az 40 kişinin öldüğünü belirtirken muhalif Yerel Koordinasyon Komiteleri ise ölü sayısının 100'e olduğunu ifade etti

14 Ekim 2013 18:22

Suriye'nin Türkiye sınırına yakın Darkuş beldesinde meydana gelen patlamada 40 kişi öldü. Yaralıların bir bölümü tedavi için Türkiye'ye getirildi.
 
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in Darkuş beldesinde bombal yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 40 kişi hayatını kaybetti.

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) tarafından yapılan açıklamada, Darkuş beldesindeki pazar yerinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ölenlerin sayısının 40'a yükseldiği, 100 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirten Suriye Genel Devrim Konseyi, bazı yaralıların durumunun ciddi olduğu açıkladı.

Açıklamada, patlamanın meydana geldiği bölgede ağır hasarın meydana geldiği, çok sayıda araçta yangın çıktığı da belirtildi.


Üç Kızılhaç çalışanı serbest


Suriye'nin kuzeybatısında dün silahlı kişiler tarafından kaçırılan 6 Kızılhaç çalışanından 3'ü serbest bırakıldı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Kaçırılan 6 çalışanımızdan 3'nün serbest bırakıldığını açıklamaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.


Kerry'den konferans çağrısı


ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise, Suriye ile ilgili planlanan uluslararası konferansın bir an önce yapılması çağrısını yineledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da ABD Dışişleri Bakanı John Kerry İngiltere'nin başkenti Londra'da BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Lakhdar Brahimi ile görüştü.

Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Kerry, "Barış olasılığına olanak vermek için Suriye'de bir geçiş hükümeti, yeni bir yönetici yapı mutlaka olmalı" dedi.

Cenevre 2 konferansı için BM'nin belirlediği Kasım ortası hedefinin uygulanmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Kerry, konferans için "çok yakında kesin bir tarih belirlemek, konferansı düzenlemek ve yeni bir Suriye için çalışmak gerektiğine inandıklarını" söyledi.

ETİKETLER

suriyeidlippatlamabombaölüyaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24