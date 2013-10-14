Türkiye sınırına yakın İdlib'de patlama; 40 kişi öldü!

Suriye'nin Türkiye sınırına yakın Darkuş beldesinde meydana gelen patlamada 40 kişi öldü. Yaralıların bir bölümü tedavi için Türkiye'ye getirildi.



Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in Darkuş beldesinde bombal yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 40 kişi hayatını kaybetti.

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) tarafından yapılan açıklamada, Darkuş beldesindeki pazar yerinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ölenlerin sayısının 40'a yükseldiği, 100 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirten Suriye Genel Devrim Konseyi, bazı yaralıların durumunun ciddi olduğu açıkladı.

Açıklamada, patlamanın meydana geldiği bölgede ağır hasarın meydana geldiği, çok sayıda araçta yangın çıktığı da belirtildi.



Üç Kızılhaç çalışanı serbest



Suriye'nin kuzeybatısında dün silahlı kişiler tarafından kaçırılan 6 Kızılhaç çalışanından 3'ü serbest bırakıldı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Kaçırılan 6 çalışanımızdan 3'nün serbest bırakıldığını açıklamaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.



Kerry'den konferans çağrısı



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise, Suriye ile ilgili planlanan uluslararası konferansın bir an önce yapılması çağrısını yineledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da ABD Dışişleri Bakanı John Kerry İngiltere'nin başkenti Londra'da BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Lakhdar Brahimi ile görüştü.

Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Kerry, "Barış olasılığına olanak vermek için Suriye'de bir geçiş hükümeti, yeni bir yönetici yapı mutlaka olmalı" dedi.

Cenevre 2 konferansı için BM'nin belirlediği Kasım ortası hedefinin uygulanmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Kerry, konferans için "çok yakında kesin bir tarih belirlemek, konferansı düzenlemek ve yeni bir Suriye için çalışmak gerektiğine inandıklarını" söyledi.