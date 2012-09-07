Türkiye sınırına CIA ajanları mı takviye edildi?

ABD'nin Türkiye ile Suriye sınırına CIA ajanı ve Amerikan diplomatı takviyesi yaptığı öne sürüldü.

ABD'nin çatışmalar yaşanan Suriye için bölgeye CIA ajanlarını gönderdiği iddia edildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde, bu iddia AP tarafından ortaya atıldığı belirtildi.

Buna göre; ABD, Türkiye-Suriye sınırındaki varlığını güçlendiriyor, bölgeye daha fazla ajan ve diplomat gönderiyor.

İddialara göre; CIA ajanlarının mültecilerden ve saf değiştiren Suriyelilerden bilgi topladığını, diplomatların ise isyancıların örgütlenmesine yardımcı olduğunu belirtiyor.

ABD’nin uyguladığı Suriye politikasını gözden geçirebileceği savunuldu.