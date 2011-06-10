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Dünya

TÜRKİYE SINIRI YAKININDA OPERASYON BEYRUT (A.A)

10 Haziran 2011 12:47

-TÜRKİYE SINIRI YAKININDA OPERASYON BEYRUT (A.A) - 10.06.2011 - Suriye ordusunun, Türkiye sınırı yakınındaki Cisr Eş Şuğur bölgesinde operasyonlar başlattığı bildirildi. Suriye devlet televizyonu, hükümet yetkililerine dayanarak verdiği haberde, Suriye ordusunun bölgede güvenliği sağlamak amacıyla operasyonlar başlattığı belirtildi. Suriye askerleriyle birlikte bölgede bulunan bir Suriyeli muhabir, bölgenin iki ucunda bulunan, tanklar desteğindeki Suriyeli askerlerin Cisr Eş Şuğur'a girmeye hazır olduğunu duyurdu.

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