Türkiye sınır kapısını açtı



İslam Devleti örgütünün Suriye'nin kuzeyinde Kürt bölgesinde ilerlemeye devam etmesi üzerine, Türkiye cuma günü binlerce mültecinin sınırdan geçmesine izin verdi. Cuma sabah saatlerinden itibaren kadın, erkek ve çocuk binlerce mültecinin yürüyerek Türkiye'ye girdiği bildiriliyor.

İslam Devleti örgütünün Suriye'nin Kürt bölgesinde yer alan Kobani'ye (Ayn el-Arab) günlerdir süren saldırıları nedeniyle, çatışmalardan kaçan binlerce kişi Türkiye sınırına kaçmaya başladı. Türk hükümeti, mültecilerin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine girişlerine izin verdi. En az 3 bin mültecinin Türkiye'ye girdiği bildiriliyor.

Azerbaycan'da bulunan Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada, 'Suriye'den kaçan kardeşlerimizi kabul edeceğiz' dedi.

Örgüt Türkiye sınırındaki Kobani'ye bağlı 21 köyü ele geçirirken, Suriye'deki İnsan Hakları Gözlem Evi, çatışmaların devam ettiğini ve İD'in üç köyü daha ele geçirdiğini bildiriyor. Kobani'de Kürt Halk Savunma Birlikleri YPG ile İslam Devleti örgütü arasındaki çatışmaların devam ettiği gelen haberler arasında yer alıyor.

Türk hükümeti kısa süre önce mültecilerin Türkiye'ye alınmasına karşı çıkmış, hükümetin açıklaması üzerine sınırda protesto gösterileri düzenlenmişti. Cuma günü düzenlenen protestolarda polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği bildirildi.