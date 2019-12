-TÜRKİYE SİNEMAYA KOŞTU ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Gelişmesini hızla sürdüren Türk sineması, 2010'da seyirci ve gişe rakamları açısından son 20 yılın zirvesine ulaştı. Yerli ve yabancı yapımların birbiri ardında vizyona girdiği 2010 yılında Türk sineması gişe ve seyirci sayısı açısından altın yılını yaşadı. Bu yıl 66'sı yerli olmak üzere 243 film beyaz perdeye gelirken, toplam seyirci sayısı son 20 yılın zirvesini görerek 40 milyonu geçti. Gişe rakamları da yerli film yapımcılarının yüzünü güldürdü. 2010 yılında toplam seyirci sayısı 40 milyon 714 bin 451'e ulaşırken, toplam gişe hasılatı da 375 milyon 780 bin 953 TL oldu. Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, gişe ve seyirci sayısı açısından oldukça iyi bir yıl geçirdiklerini belirterek, Türk sinemasının da son dönemde Avrupa'da yıldızı parlayan bir sektör haline geldiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sektörün önünü açacak her türlü çabayı harcadıklarını kaydeden Çelik, sinemadaki başarının artmasında film sektöründeki gelişmenin de etkili olduğunu bildirdi. Finlandiya, Polonya, Hollanda, Almanya, Endonezya, Tacikistan, ABD (Miami, New York), Kanada (Montreal ve Toronto), Ukrayna, Hindistan, Katar, Cezayir, Malezya, Bosna Hersek, Kanada, Rusya, Londra, Mumbai, Bangkok, Frankfurt, Çin ve Danimarka'da bu yıl başarılı geçen ''Türk Film Haftaları'' düzenlendiğini anımsatan Çelik, Amerikan Film Market'e katılım sağlandığını, Cannes ve Berlin film festivallerinde Türkiye standı açıldığını kaydetti. Çelik, 2010'da uzun metraj sinema filmlerine destek sağlamak için alınan 2 karar sonrası, 7'si geri ödemesiz olmak üzere toplam 39 filme toplam 9 milyon 351 bin TL destek verilmesinin kararlaştırıldığını ifade ederek, bu filmlerden 37 tanesinin Bakanlık ile sözleşme imzaladığını, ayrılan kaynaktan 9 milyon 50 bin TL destek kullanıldığını dile getirdi. Destek kullanım oranının yüzde 97 olduğunu belirten Çelik, ayrıca Finike, Mut, Soma, Erfelek, Ilgın, Aliağa, Ordu ve Kahta yerleşim merkezlerine sinema makinesi ve gerekli teçhizat alımı için toplam 215 bin TL destek sağlandığını bildirdi. -2010 YILI VİZYON VE HASILAT RAKAMLARI- 2010 yılı verilerine göre, 66 yerli olmak üzere 243 film vizyona girdi. Geçtiğimiz yıl 18 milyon 790 bin 700 olan yerli film seyirci sayısı 21 milyon 803 bin 610'a ulaştı. Yerli film izlenme oranı da yüzde 50.92'den yüzde 53.55'e yükseldi. Buna karşın yabancı film izlenme oranı 2009'da yüzde 49.08 iken, bu yıl yüzde 46.45'e geriledi. Türkiye'de toplam seyirci sayısı son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak, 2010'da 40 milyon 714 bin 451 olarak kaydedildi. Gişe hasılatı açısından da altın bir yıl yaşayan Türk sinemasının hasılatı 2009'da 147 milyon 755 bin 564 TL iken bu yıl 187 milyon 97 bin 812 TL'ye ulaştı. Türk sinemalarında gösterilen filmler, geçen yıl 307 milyon 954 bin 952 TL hasılat elde ederken, bu rakam 2010'da 375 milyon 780 bin 953 TL olarak gerçekleşti. -EN ÇOK İZLENEN FİLMLER- 2010 yılı değerlendirmesine göre, en çok izlenen 10 film şöyle: ''New York'ta Beş Minare: 3 milyon 424 bin 310, Recep İvedik 3: 3 milyon 325 bin 842, Eyvah Eyvah: 2 milyon 459 bin 815, Yahşi Batı: 2 milyon 323 bin 61, Av Mevsimi: 1 milyon 574 bin 312, Çok Film Hareketler Bunlar: 1 milyon 141 bin 448, Başlangıç: 1 milyon 100 bin 309, Alacakaranlık Efsanesi Tutulma: 1 milyon 41 bin 920, Veda: 1 milyon 28 bin 32, Dersimiz Atatürk: 861 bin 468.''