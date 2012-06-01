Türkiye, sigarayla savaşta ilk 4 ülke arasına girdi

Tütünle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu sigara içenlerin oranı yüzde 27.1’e gerilerken yasak olmamasına rağmen evde sigara içenler de yüzde 35 azaldı.

Her yıl 100 bin kişinin tütün kaynaklı hastalıklardan hayatını kaybettiği Türkiye’de, ‘Dumansız Hava Sahası’ uygulamasının başladığı 2008’den bu yana evlerde de sigara içenlerin oranı yüzde 35 azaldı. Tütünle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, Türkiye’de 2006 yılında yüzde 33.4 olan 15 yaş üzerinde sigara içme oranı, 2012’de yüzde 27.1’e geriledi. 2010 yılında Türkiye genelinde 33 bin kişi üzerinde yapılan Türkiye Yetişkin Tütün Araştırması’na göre sigara kullanmayan ancak kapalı alanlarda sigara dumanına maruz kalanların oranı yüzde 60 olarak belirlendi.

Bilinçlenen halk polikliniğe gitti

Yapılan ankette yasak olmamasına rağmen evlerde sigara içenlerin oranının ise yüzde 35 azaldığı saptandı. Birçok hastalığa neden olan tütün kullanımına karşı toplumda oluşan duyarlılık ve bilincin ardından tiryakiler, sigara bırakma polikliniklerinin kapısını çaldı. Sigara bırakma polikliniklerinde, 2011’in Ocak ayından 2012’in Mart ayına kadar 498 bin 294 kişiye hizmet verildi. Tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle dünya genelinde yılda milyon kişinin öldüğü belirtilirken, Türkiye’de ise yılda 100 bin kişi hayatını kaybettiği ve tüm ölümlerin yüzde 23’ünün tütüne bağlı hastalıklar sebebiyle olduğu kaydedildi.

Tütünle savaşta dünyada ilk 4'te

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 81 ilde hizmet veren denetim ekiplerince Mayıs 2008’den Aralık 2011’e kadar 2 milyon 933 bin 481 işletmenin denetlendiği, 62 bin 521 cezai işlemin uygulandığı, 24 milyon 294 bin 538 TL idari para cezası kesildiği hatırlatıldı. Yapılan açıklamada tütünle mücadelede, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) belirlediği kriterlere göre Türkiye dünyada başarılı ilk 4 ülke arasında yer aldının altı çizildi. 2 milyon 200 bin kişi sigarayı bırakması da sevindirici sonuçlardan biri. Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’na kurulduğu Ekim 2010’dan bugüne 3 milyon 380 bin 693 çağrı geldi.