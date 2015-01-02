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Bilim / Teknoloji

'Türkiye ses kayıtları ve yolsuzlukla ilgili sızdırılan belgeler üzerine internette sansüre gitti'

New York Times'ta yer alan yazıda, 'internet özgürlüğü'nün 2015'te küresel boyutta gündemi meşgul edeceği belirtildi

02 Ocak 2015 20:50

New York Times gazetesinde internet özgürlüğü üzerine yayımlanan bir makalede "internet özgürlüğü" konusunun 2015'te küresel boyutta gündemi meşgul edeceği belirtildi. 2014 yılında hükümetlerin interneti kısıtlamaya yönelik girişimlerine yer verilen yazıda, Rusya ve Çin ile birlikte Türkiye'nin uyguladığı sansürlere değinildi.

NYT'de Vingu Goel ve Andrew Kramer imzalı makalede sansürcü hükümetlerle internet özgürlüğü arasındaki ilişki kedi-fare kovalamacasına benzetildi. "Hükümetler, agresif politikalarla ne kadar sansür uygularsa uygulasın, hayal kırıklığına uğrayan yine 'kediler' (hükümetler) oluyor. Fareler bir şekilde sıyrılabiliyor." denilen yazıda, 2014 yılında özellikle Türkiye ve Rusya'nın yabancı internet şirketleri üzerindeki denetimlerini artırmaya çalıştıkları belirtildi.

"Türkiye, ses kayıtları ve yolsuzlukla ilgili sızdırılan belgeler üzerine internette sansüre gitti" denilen yazıda, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter'dan bu hesapların engellenmesini istediğine değinildi. "Talebi reddeden Twitter'ın Türkiye'de engellenmesine rağmen kullanıcıların bir yolunu bulduğuna" değinilen makalede, Bilgi Üniversite'sinden Aslı Tunç'un "Bu sayede hepimiz hacker olduk. Ve hepimiz Twitter'daydık" sözleri yer aldı.

 

Facebook hükümetin talebine cevap verdiği için açık

 

Yazıda, "Twitter ve YouTube'un engellendiği Türkiye'de, Facebook'un hükümetin talebine cevap verdiği için erişime devam ettiği" belirtildi.

2014 yılında internete yönelik sansürlere değinilen yazıda özellikle Türkiye ve Rusya'nın kısıtlamalarına yer verildi. Çin ve Pakistan'dan da örneklerin verildiği yazıda, kısıtlamaların özellikle muhalif seslerin yükseldiği Twitter ve Facebook üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. 

 

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