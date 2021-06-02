Türkiye Sermaye Piyasası raporu: Yerli yatırımcının borsada hisselerini tutma süresi 18 güne geriledi

Türkiye Sermaye Piyasası 2020 raporuna göre yabancı yatırımcıların hisse senetlerini elde tutma süresi 74 gün, yerli yatırımcılarınki ise 18 gün oldu.

Borsada yerli yatırımcıların hisseleri elde tutma süresinin önceki yıllarda yaklaşık 1 ay iken 2020'de 18 güne kadar geriledi. Benzer eğilim yabancı yatırımcılarda da gözlendi ve 2018'e kadar ortalama 200 gün olan süre 2019'da 140 güne, geçen yıl ise 74 güne geriledi.

2012'de pay senetlerini ortalama elde tutma süresi yerli yatırımcı için 46 gün, yabancı yatırımcı için ise 389 güne kadar çıkmıştı, 2013 itibarıyla kısalmaya başlayan vadelerde geçen rekor düşük seviyeler görüldü.

Yerli yatırımcı kısa vadede yüksek gelir peşinde

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Öztürk, Türk ekonomisinin kırılgan yapısının ve jeopolitik risklerin artmasının borsaya çok hızlı yansıdığını belirterek, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ekonomik kırılganlıklardan etkilenmemek için ellerindeki hisse senedini uzun süre tutmak istemediklerini ve bu eğilimin 2013 yılından itibaren gözlendiğini söyledi. Öztürk, “Yerli yatırımcılar zaten uzun vadeli yatırım strateji ile hareket etmiyor, sabırsızlar ve kısa vadede daha yüksek getiri peşinde koşuyorlar” dedi.

Yabancı yatırımcı net satış tarafında

Doç. Dr. Hakkı Öztürk, hisseleri elde tutma süresinin tarihi düşük seviyelere inmesinde artan halka arzların da etkisi olduğuna dikkat çekti. Halka arz ile borsaya giren yatırımcının tüyo ile hareket edip kısa vade için al-sat yaptığına işaret eden Öztürk, yabancı yatırımcıların ise riskleri görerek net satış tarafında olduğunu vurguladı.

"Yerli yatırımcılar borsayı oyun yeri gibi görüyor"

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Başkanı Atilla Köksal, yatırım vadelerindeki kısalmanın dramatik olduğunu ifade ederek, yabancı kurumsal yatırımcıların azalmasını algoritmik işlemlerin ve acemi yatırımcı sayısının artmasını başlıca nedenler arasında gösterdi. Köksal, “Eskiden borsanın üçte ikisi yabancıların elindeyken şimdi takas oranı yüzde 49'a geriledi. Borsayı az tanıyan yerli yatırımcılar ise borsayı oyun yeri gibi görüyor. Oysa, çok işlem yapan az kazanır ve uzun vadeli yükselişlerden yararlanamaz” diye konuştu.